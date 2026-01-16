美台關稅結果對台積電好不好？連賢明給答案

台積電法說會，法人關係處處長蘇志凱（左起）、董事長魏哲家、財務長黃仁昭。廖瑞祥攝



台美15日達成貿易協議，美對台的對等關稅將調降為15%且不疊加，先進製程總投資金額為2500億美元，這比原先台積電承諾的1650億，還增加850億美元。對此，中經院院長連賢明表示，假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資，而以公布的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。

連賢明今（1/16）早在臉書發文表示，商務部長Lunick出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放、大採購、大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

連賢明歸納，四大重點包括，一為台積電等先進製程總投資金額為2500億美元，這比原先台積電承諾的1650億，還增加850億美元，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程；二是台灣政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達2500億美元的信用保證。

連賢明續指，三是台灣政府承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資；四則是對等關稅，關稅水準為15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅，就是俗稱不疊加。

連賢明強調，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850億投資。根據昨天台積電法說會，董事長魏哲家說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接者會開始蓋，看起來應該是很難在川普任內完成投產。

連賢明分析，假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資。而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232) 以及設廠的設備和器材也可以免稅。

連賢明認為，以公布的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限2500億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

「對台積電好不好當然就見仁見智」，連賢明表示，還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。

至於目前許多媒體標題都說台灣承諾投資五千億美金，連賢明進一步澄清，廠商直接投資2500億，政府信用保證2500億，這兩個金額不是互斥的，也就是說台灣所承諾的廠商直接投資是2500 億，但政府願意提供信用保證讓這些投資更順利，並不是兩個加總說總投資金額達到5000億。當然，假設投資順利的話，總投資金額當然有可能超過2500億，但沒有承諾5000億美金的投資。

