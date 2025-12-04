美台關稅談判中！ 美商長：讓半導體製造回美

美國商務部長「盧特尼克」宣布，來自南韓的進口商品關稅，回溯11月1日起，調降到15%。至於美台經貿談判仍未敲定，「盧特尼克」接受專訪時表示，談判進行中，川普政府的目的是把半導體供應鏈，帶回美國。

美國商務部長盧特尼克資料畫面。（圖／達志影像美聯社）

美國商務部長盧特尼克宣布，南韓進口商品關稅將回溯至11月1日起調降至15%，此舉是因南韓履行對美國戰略性產業的3500億美元投資承諾。同時，美台經貿談判仍在進行中，盧特尼克表示川普政府目標是將半導體供應鏈帶回美國。目前美國對台灣進口商品徵收20%關稅，而日韓僅為15%。總統賴清德則表示贊成台灣半導體產業赴美投資，希望協助美國再工業化，並深化美台經貿合作。

在南韓立法履行對美國戰略性產業進行3500億美元投資承諾後，美國商務部長盧特尼克宣布，包括汽車在內來自南韓的進口商品關稅，回溯11月1日起調降到15%。南韓現在與日本、歐盟的對等關稅稅率保持一致，未來美國對南韓半導體及藥品施加的國安關稅也將限制在15%。

目前美國對台灣進口商品實施20%的對等關稅稅率，台灣能否爭取到和日韓同樣的15%半導體關稅待遇仍是焦點。日前路透社報導，美台貿易協議將包括協助訓練美國勞工製造先進半導體。盧特尼克在接受CNBC專訪時表示，由於與台灣正處於談判中，所以不透露談判進度，但強調把半導體製造帶回美國是川普政府的目標。

盧特尼克進一步說明，他們改變晶片法的補助規則，讓台積電承諾在亞利桑那的投資金額從650億美元增加到1650億美元。此外，美光、德州儀器等公司也都增加投資。他表示現在總共有3000億美元的投資，並樂觀地認為當美國和台灣達成協議後，投資規模會更大。台灣將訓練美國勞工，目標是把供應鏈帶回美國，在美國製造半導體和藥品、訓練美國人來做，讓供應鏈留在美國，這就是整體目標。從專訪內容來看，協議內容包括投資承諾和美國勞工訓練。

總統賴清德在接受紐約時報DealBook高峰會視訊專訪時也提到，他贊成台灣半導體產業到美國投資，希望能幫助美國再工業化，協助美國成為人工智慧的世界中心。他強調希望關稅貿易談判能解決美國的貿易逆差問題，並且深化美台經貿合作。

