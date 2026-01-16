美台關稅談判出爐 工總高度肯定、提3問題籲政府注意

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判出爐，台灣對等關稅降至15%且不疊加，半導體更獲232最惠國待遇。工總發出聲明，表示高度肯定政府談判團隊，且多數製造業均對此表達肯定與感謝。但工總點名三大面向，15%關稅雖對齊日韓，仍須留意美國後續政策動向，特別是「匯率」，且須正視供應鏈重組與產業結構失衡。

工總指出，在極為複雜的地緣政治環境下，我國政府持續與美方溝通協調，將「對等關稅」從原先的32%降至20%，更降低至現在的15%，且不與最惠國待遇(MFN)稅率疊加計算，成功爭取關稅與日本、韓國等主要競爭國家對齊，避免我國出口產業在美國市場面臨明顯不利的待遇，有助於縮小與主要競爭國之間的制度性差距。

工總轉述，多數製造業均對此表達肯定與感謝。也確信此一結果將有效降低關稅障礙。

而在攸關我國產業結構甚深的232條款議題上，成功爭取半導體及半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並同時涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項重要品項。

工總指出，這顯示我國在關鍵產業領域的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資與市場布局的不確定性，對維持我國在全球高附加價值供應鏈中的角色，「具有關鍵意義」。

工總也肯定談判成果同步涵蓋供應鏈投資合作、半導體與AI等戰略產業合作方向，並促成臺美雙方簽署投資合作備忘錄(MOU)，政府已成功將我國產業優勢轉化為談判籌碼，爭取到更具可預期性的經營環境。

整體而言，此次談判成果對我國產業具有明確且正面的實質效益。產業界也期盼，隨著關稅條件逐步明朗，未來政府也應在後續政策規劃上，持續關注產業間承受能力差異，並與產業界保持密切溝通，工總建議政府仍應關注以下三大問題：

一、15%關稅對齊日韓，有助穩定產業出口競爭基礎

相較先前市場對我關稅可能高於日韓的憂慮，此次最終稅率調整至15%，有效避免我國出口產品在價格競爭上的結構性劣勢。對資通訊產品、機械設備、工具機、扣件、水五金、汽機車零組件等高度依賴美國市場的產業而言，有助於穩定既有客戶關係與中長期訂單布局。

能夠維持與主要競爭國家相對一致的關稅條件，本身即是一項重要的政策成果，有助於降低企業在投資與產能配置上的不確定性。

二、仍須留意美國後續政策動向，特別是匯率議題的外溢風險

關稅談判已告一段落並取得正面成果；但美國政府近年在經貿政策上，已不再僅限於關稅工具，而是同步關注匯率、補貼、產業政策等多元面向。未來，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，相關發展仍值得持續關注。

產業界普遍期盼政府持續掌握美國經貿政策整體走向，提前進行風險研判與溝通說明，避免非關稅因素成為影響我國出口與產業布局的另一項不確定來源。

三、關稅調整後，更須正視供應鏈重組與產業結構失衡問題

關稅條件趨於對等，並不代表所有產業面臨的壓力同步消失。在全球供應鏈持續朝向區域化、友岸化(friend-shoring)與在地化發展的趨勢下，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡，或中小企業被擠壓的風險。

特別是我國出口結構中，仍有相當比例集中於中小企業密集、附加價值相對有限的產業領域，若供應鏈調整速度過快，或訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生長期影響。我們認為，未來政策重點除持續深化國際經貿合作外，也宜同步關注產業鏈完整性與結構平衡，協助企業在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。

工總再次肯定政府此次對美關稅談判所取得的具體成果。面對後續全球供應鏈重組與國際經貿政策持續變動，工總將持續與產業界保持密切溝通。

