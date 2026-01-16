美台關稅談判四大意義 知情人士：獲等同最優惠盟國待遇

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國今天宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。針對這項以「台灣模式」強化台美緊密連結，知情人士認為這次關稅談判有四大意義，包括把台灣的競爭立足點「拉齊盟友」；把「半導體與衍生品」的不確定性壓到最低；把投資變成供應鏈合作；以及把關稅談判升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」。首先，知情人士認為，對等關稅確定調降為15%，且不疊加原本MFN稅率，這是把台灣的競爭立足點「拉齊盟友」，等同最優惠盟國待遇。除避免台灣在出口到美國時，因稅制算法吃虧、被競爭對手「制度性超車」，對傳統產業(工具機、手工具等)而言，這等同於把原本不確定、甚至可能被放大的成本壓力，轉成可預期、可規劃的市場條件，讓企業能以更清楚的價格策略與接單節奏，重新拿回競爭力。此外，知情人士指出，由於美方232關稅仍可能擴大品項、調整稅率，市場原本最怕的是「政策沒講死、風險無上限」。而這次透過預設情境談判，取得美方承諾：若美方針對半導體及衍生品課徵232關稅，台灣享最優惠待遇，並且爭取到對美投資一定配額免稅、配額外仍享最優惠稅率的架構。更進一步，美方也承諾：台灣企業赴美設廠營運所需的原物料、設備、零組件等輸美項目，可豁免相關對等關稅及232關稅——這等於是在供應鏈搬遷與擴產的關鍵成本上，替台灣業者「拆彈」，大幅降低布局美國市場的不確定性。也等於建立台灣的「戰略保護欄」。知情人士並說，台灣在投資承諾上，走出一條以供應鏈合作為目的的「台灣模式」。相較部分國家較像是被要求以現金或特定形式承諾，台灣的重點是：引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。至於對美投資分成 企業自主投資2,500億美元以及政府以信用保證支持金融機構提供最高2,500億美元授信額度，這套設計的政治經濟意義在於：一方面回應美方供應鏈安全需求；另一方面也保留台灣企業的自主性與財務彈性，讓「投資」能真正轉化成「產業競爭力」。最後，知情人士說，這次不只談稅率，而是把台美經貿關係往上推到全球AI供應鏈的戰略夥伴。這讓台美關係不只是「關稅談成了」，而是朝「雙向投資—供應鏈協作—AI共同布局」的戰略架構前進。

