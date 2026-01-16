美台關稅降至15％ 張麗善：對經濟發展有很大助益

台美關稅降至15%，雲林縣長張麗善表示，對台灣經濟發展有很大助益。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕美台關稅談判達成共識，並完成MOU簽署，台灣取得最優惠待遇，對等關稅15%且不疊加，也是對美國逆差國之中，最低的稅率。對此，雲林縣長張麗善肯定說，對台灣整個未來經濟產業發展有很大助益。

張麗善今(16)日上午出席縣府人事處處長交接典禮會後受訪指出，美台對等關稅稅率降至15%，對台灣產業是好消息，對於台灣未來整體經濟產業發展很大助益，尤其雲林縣為農業大縣，在農漁畜及食品加工等產業，不會因為關稅疊加造成成本提高，這部分對農產品升級及未來出口也有很大助益。

另外在傳統產業方面，本來受關稅衝擊包括五金、製鞋、金屬製造、汽車零件等，也可緩解出口壓力。

張麗善也呼籲，雖關稅取得最優勢，但台灣是否有付出什麼條件才有這樣的成果，對台灣未來發展是否有衝擊，或是承擔更大責任與壓力，希望中央政府能給大家更透明資訊。

