美台關稅15%不疊加拍板！ 全球「首232最惠國」

台美關稅15%稅率抵定，各界關注的還有《232條款》。台灣ICT產業深度連結美國市場，產業界卻因為《232條款》承受沉重壓力。《232條款》是依照美國法律，調查、認定特定產品進口會不會影響美國的國家安全，如果會，美國總統可以祭出提高關稅等措施。隨著台美對等關稅，談判拍板定案15%，《232條款》台灣也獲得利多，原本美國針對少部分半導體產品課徵25%的關稅，對台灣產業本來就影響有限，如今台灣還獲得「配額內免關稅」，成為全球第一個最優惠國家。而我國對美國的投資承諾，2500億美元的「直接投資」，以及2500億美元的、政府為企業的「融資擔保」，有學者也提醒，如果把兩者相加變成5千億美元的投資承諾，這個概念是不對的。

台灣ICT產業，深度連結美國市場，但美方以「國家安全」為由，加徵關稅，採取限制措施的《232條款》，產業界承受巨大壓力。但隨著16日台美對等關稅拍板定案，連帶讓《232條款》取得進展，相關產業也終於等到好消息。

行政院副院長鄭麗君，昨（16）日同步提到《232條款》四點談判條件。第一，台灣輸美半導體與相關衍生品，美國會給台灣一個零關稅的2.5倍配額，也就是投資2.5倍的配額內，都是零關稅。第二，企業赴美投資設廠，原物料設備零組件也都豁免關稅。

另外，台灣也同步取得條款其他調查項目優惠，包含汽車零組件與木材等，都有好消息，合作備忘錄也載明，未來會逐項談判持續協商，亞太商工總會執行長邱達生：「這個其實就是照劇本走，因為去年我們的政府談判團隊，希望就是說把這個『對等關稅』跟『232條款』，雖然兩個法源是不同的但一起談，我們有高科技的優勢去換取對傳產的舒緩。」

《232條款》是根據美國的貿易擴張法第232條規定，調查與認定特定產品進口是否會影響美國國家安全，如果認定會，美國總統具有對該項產品進口採取調整措施的裁量權，包括提高關稅設定配額等措施。

美國總統川普14日簽署行政命令，援引《232條款》針對「部分」高科技半導體產品課徵25%的關稅，對台灣產業本來就影響有限，如今台灣還獲得「配額內免關稅」，成為全球第一個最優惠國家。汽車零組件以及木材家具，都降到上限15%；涉及鋼鋁銅衍生品的航空零組件，也將降為零關稅。

和大集團董事長沈國榮：「等於說我們跟日本、韓國起跑點就一樣了，現在這樣子來講，對業者可以說是舒緩了一口氣啦，那大家也是有點士氣大振，都是準備要找人準備要擴展要準備開始拚了。」

業者終於盼到市場鬆綁訊號，雖然完整的《232條款》細節仍有待落定，但對台灣而言，不確定性暫時降溫。而在這次台美談判中，台灣的投資承諾，包括2500億美元的「直接投資」，以及2500億美元的政府為企業的「融資擔保」。

其中「直接投資」是企業對美國的投資，像是蓋廠等；而「融資擔保」，則是屬於政府提供企業投資貸款所需的信用保證，淡江產業經濟與經濟學系合聘教授蔡明芳：「融資信用保證是我要去借錢，你信用不夠請第三人提供信用擔保，一旦違約信用擔保的錢會被銀行收走，可以想像到美國投資的企業如果都有正常繳錢，錢會回到台灣政，除非承諾全部擔保，有可能是10%，這是為什麼說2500+2500是不對的。」

台美關稅談判終於敲定，從之前的20%，降到和去年達成協議的日韓歐盟等齊平的15%，且關稅不疊加；再加上多國屏息關注的《232條款》，台灣已先取得優惠待遇，後續效應，有待持續觀察。

