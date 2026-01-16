美台關稅15%不疊加拍板！ 全球「首232最惠國」

台北市 / 綜合報導

台美關稅15%稅率抵定，另一個焦點則是《232條款》。台灣ICT產業深度連結美國市場，產業界卻因為《232條款》承受沉重的政策壓力，隨著台美對等關稅拍板定案，也連帶成功推進《232條款》，多項談判條件都對台灣有利，受惠產業包含半導體、汽車零組件與木材等，業者對此也感到振奮。

台灣ICT產業深度連結美國市場，但受到美方以「國家安全」為由，加徵關稅採取限制措施的《232條款》，產業界承受巨大政策壓力，隨著今（16）日台美對等關稅拍板定案，連帶讓《232條款》取得進展，相關產業也終於等到好消息。

行政院副院長鄭麗君，16日同步提到《232條款》四點談判條件，第一，台灣輸美半導體與相關衍生品，台灣享有零關稅與2.5倍的配額，也就是投資2.5倍的配額內零關稅，第二，企業赴美投資設廠，原物料設備零組件也都豁免關稅，另外台灣也同步取得條款其他調查項目優惠，包含汽車零組件與木材等都有好消息，合作備忘錄也載明未來會逐項談判持續協商。

亞太商工總會執行長邱達生說：「這個其實就是照劇本走，因為去年我們的政府談判團隊，希望就是說把這個『對等關稅』跟『232條款』，雖然兩個法源是不同的但一起談，我們有高科技的優勢去換取對傳產的舒緩。」

仔細看看受惠幅度，232條款中的主角半導體，稅率從原先預期的25%來到配額內免關稅，成全球首個最優惠國家，汽車零組件以及木材家具，都降至上限15%，涉及鋼鋁銅衍生品的航空零組件，也將降為零關稅，綜觀整體台灣顯著受惠。

和大集團董事長 沈國榮說：「等於說我們跟日本韓國起跑點就一樣了，現在這樣子來講，對業者可以說是舒緩了一口氣啦，那大家也是有點士氣大振，都是準備要找人準備要擴展，要準備開始拚了。」

供應鏈局勢緊張，業者終於盼到市場鬆綁訊號，儘管完整的《232條款》細節仍有待落定，但不確定性暫時降溫，接下來更進入關鍵觀察期。

