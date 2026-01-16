美台關稅15%「中國不開心」喊撤簽 梁文傑：協議與兩岸無關「不涉第三方」

陸委會副主委梁文傑2026.1.16主持例行記者會，公布中共國安人員竟進入我國公務員在中國大陸下榻旅館內訊問，要公務員說出自己負責的職務內容、上司與同事。郭宏章攝



台美對等關稅於美國當地時間1/15達成共識簽署MOU，確定關稅15%不疊加，並搶先獲232條款的最惠國待遇，陸委會副主委梁文傑指出，最大的獲利者，應是台灣傳統產業，在這樣稅率下，「我們的競爭力會相當的高。」另外對於中國外交部反對台灣與美國簽訂具有主權意涵和官方性質的協定，中國駐美大使還要求撤銷此協議，梁文傑回應，台美關稅雙邊談判的結果，就是雙邊互惠的安排，不針對第三方，與對岸與兩岸經貿往來沒有關係，台灣已經是WTO和APE等國際經貿組織的成員，「我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。」

台美關稅經過近9個月協商，行政院今（16日）宣布達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體等232項關稅取得最優惠待遇等成果。由於根據中國官方統計，去年（2025年）台灣對中國大陸的貿易順差有1400億美元，顯示兩岸經貿往來仍相當密切。

有記者在陸委會今天下午例行記者會中問到，台美的協議敲定之後，由於美國對台灣的稅率遠低於美國對中國課徵的47%關稅，未來對對兩岸有什麼樣的影響？尤其是對中國大陸的台商或是從事轉口貿易的產業有沒有利多。

梁文傑回應，許多人對這一次的談判結果評論指出，美國對台灣對等關稅調降到15%，基本上和日本、韓國、歐盟齊平，其實最大的獲利者，應該是我們的傳統產業、譬如說像工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等等，「未來在這樣的稅率之下，我們的競爭力會相當的高。」

梁文傑表示，目前大陸出口到美國的類似的傳產關稅稅率大概是47%，「我們現在是15%，所以當然會可能會對於在大陸的台商，如果你是從事這方面的產業的話，會有一些影響，但是具體到底要怎麼樣做生意？在哪裡投資？當然還是由廠商自己去考慮好。」

根據香港南華早報今天引述中國駐美大使館的發言人劉鵬表示，要求美方立即停止推進還有撤銷台美的經貿關稅協議，「否則後果由美方承擔」。中國外交部發言人郭嘉錕今天也在記者會表示，一貫反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，要求美國應當切實恪守「一中原則」和「三公報」，有記者問陸委會對於中方的說法有何回應？有沒有評估到中國大陸方面可能因為不滿這些經貿的安排，而對兩岸的經貿有新的措施。

