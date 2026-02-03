美台關稅15% 出口具中長期利多

台灣精密機械與模具策略聯盟榮譽理事長王俊賢肯定美台關稅調降至15%。（經發局提供）

記者翁聖權∕新營報導

近期我國對美關稅經過積極談判，成功取得最優惠盟國待遇，美方對我國產品關稅上限調降至十五趴且不疊加。台灣精密機械暨模具策略聯盟肯定政府談判團隊的努力，理事長許哲銘強調美方關稅調降，對台灣整體出口環境釋出正向訊號，具備中長期利多意義。

台灣精密機械暨模具策略聯盟理事長許哲銘表示，此一成果展現我國在國際經貿談判關鍵地位，對於傳統產業、汽機車零組件及精密機械等出口導向產業具備正面意義，有助降低業者出口成本與經營壓力。為使台南市產業能更穩健發展，期望政府在制度調整、產業升級與市場拓展等面向，提供更具系統性與前瞻性的支持。

市長黃偉哲指出，美台關稅調降至十五趴，對台灣出口導向產業釋出重要利多訊號，有助提升企業面對國際市場的穩定性與信心。市府將與中央政策方向緊密配合，並結合地方產業輔導資源，協助業者因應國際市場挑戰，提升台南整體產業競爭力。

經發局長張婷媛表示，市府將持續扮演產業後盾，除密切關注中央關稅與經貿政策動向外，亦將透過中小企業服務團、SBIR研發補助及數位轉型等多項資源，協助業者升級轉型，並透過海外行銷、參展與商機媒合等方式，協助產業拓展多元海外市場。市府將與產業界持續保持密切溝通，滾動蒐集產業需求及建言，作為市府建議與輔導措施的重要依據。