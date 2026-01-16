美台關稅15％ 拍板 國民黨記者會臨時改主題質疑台成「被設計對象」

國民黨文傳會主委吳宗憲(右)、發言人牛煦庭(左)16日舉行「關稅談判任人宰割、黑箱到底！百工百業如何因應？」記者會。(記者廖振輝攝

〔記者施曉光／台北報導〕台美關稅談判結束，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN(最惠國待遇)稅率，以及半導體與半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，國民黨昨日原本通知今日上午召開「關稅談判任人宰割、黑箱到底！百工百業如何因應？」記者會，會前臨時把主題改為「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」質疑15%對等關稅看起來好像談得很好，但是否美國早就劃好一條線，只是等台灣拿東西來換，我們是否比日本等國拿更多的東西來換15%，成為「被設計的對象」？

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，雖然台美關稅談判結果已經公布細節，但資訊仍嚴重不足，將來國民黨會就後續公開的資料，持續監督政府，告訴國人到底發生什麼事情，讓資訊透明化，他並強調，15%的對等關稅台灣不能沾沾自喜，因為要把台灣的未來都給換掉，台灣必須把很多高附加價值的產能都移往美國，將導致台灣產業慢性結構改變，將來本土新增的高階職缺機會都將減少，因為要移往美國的都是所有台積電的上下游供應鏈。

吳宗憲還說，雖然看起來好像15%談得很好，日本也是如此，但是否美方早就劃好一條線，只等台灣拿什麼東西來換，我們是否拿更多的東西來交換15%，就像軍購永遠比別人貴很多，以產能、資本與供應鏈全都移到美國換得15%對等關稅，台灣是否成了「被設計的對象」？

國民黨發言人牛煦庭則質疑，這個結果真的對台灣有利？因為掏空台灣的壓力正在增加，去年10月美國總統川普說希望台灣半導體的半數產能移往美國，引起台灣社會恐慌，大家擔心「護國神山」不見，我政府談判代表、行政院副院長鄭麗君說過不會答應五五分，但今天的結果是至少40%的晶片產能要移到美國，「5成不行，4成就行？」台積電要在美國再增設5座晶圓廠，就是向五五分靠隴，「這是不是標準的大跳票？打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？」

牛煦庭表示，賴政府要提供信用擔保協助台灣相關產業鏈赴美投資生產，將會加速移出台灣，造成供應鏈出走，過去信用擔保都是用於中小企業，而且從未高達2500億，如今政府要協助資本外移，一些中小企業能跟著去嗎？政府把資源都留給到美國的大企業，這對台灣百工百業是好事嗎？這個影響其實遠超過美國特別關稅給台灣的衝擊，韓國對美投資只有3500億美元，台灣卻要花5000億美元，這樣的談判結果是好的嗎？

他還說，美國大法官可能就特別關稅做出裁決，台灣在談判時本應步步為營，不要答應美方條件，卻簽MOU(備忘錄)，即便未來美國大法官推翻川普的特別關稅政策，台灣還是要投資當「冤大頭」，而且賴政府當初不會五五分的承諾已經跳票，供應鏈外移以及外帶信保壓榨中小企業，MOU又規避審查，放掉對台灣可能有利的談判條件，相關問題執政黨都應該嚴肅加以回應。

