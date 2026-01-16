美台關稅15％！法人：6大傳統產業將是最大受惠者

〔記者卓怡君／台北報導〕台美關稅終於拍板，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，對此，法人表示，傳統產業是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。 重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。至於金融業2500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

至於電子產業影響甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅(多由客戶吸收)。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

