美台關稅15％ 網通廠：好事

美台關稅15%，對網通業者是好事。

〔記者王憶紅／台北報導〕 美台對等關稅敲定15%，不具名的網通廠商說，原本台灣網通產品輸美就在豁免名單中，而高毛利產品都在臺灣生產，因此美台關稅降到15%，是好事，低於菲律賓、越南等等，但不會影響全球布局。

目前網通廠商可說已經全球布局，包括越南、菲律賓、印度、美國等，都可看到網通業者的布局。

網通業者表示，美台關稅雖然降到15%，但仍要考慮台灣的土地、人力等等，目前台灣土地、人力供給不足，因此在考量成本下，全球布局不變。

網通業者進一步指出，美台關稅15%可說是符合預期，目前最重要對比的國家是中國，目前美中關稅尚未定案，因此後續仍需觀察。

