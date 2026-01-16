美台15％關稅定案 綠委：顯示台灣是美國重要貿易戰略夥伴

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧16日前往新北樹林慈恩宮發放春聯，對於美台15％關稅定案，受訪回應稱，顯示台灣是美國重要貿易戰略夥伴。（吳嘉億攝）

美國與台灣正式敲定將台灣輸美商品關稅自原本的20％下調至15％，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（16）日在前往新北市樹林慈恩宮發放春聯受訪時表示，在行政院副院長鄭麗君還有代表團努力下，台美貿易談出一個好成績，不但和日本、韓國一樣只有15％且不疊加，還是第一個在半導體關稅上拿到最優惠待遇國，還有台商到美國投資都免稅，三項措施可看出美國是把台灣當成重要的貿易戰略夥伴，彼此關係堅若磐石。

蘇巧慧還說到，感謝從前總統蔡英文一直到現在總統賴清德持續的努力，希望讓世界看見台灣，也讓台灣的企業實力能夠佈局全球；強調自己會跟新北市的中小企業一起努力，讓好的產品到全世界發行，讓大家都能夠生意做得好。

廣告 廣告

蘇巧慧今日於樹林慈恩宮首度發放賴清德總統與蕭美琴副總統的聯名春聯，親自發放給排隊的鄉親並熱情地接受合影拍照，隨後也到彭厝黃昏市場進行掃街，與現場攤販及買菜民眾打招呼及揮手致意。

【看原文連結】