美史上最久政府關門或將落幕？共和黨臨時撥款方案「獲中間派民主黨人支持」

美國聯邦參議院正在就1項共和黨臨時撥款方案進行投票，這項方案可能為結束美國歷史上最長的40天政府關門危機鋪路。這一突破出現在美東時間9日，有部分中間派民主黨議員與共和黨達成協議，若共和黨承諾在12月對即將到期的醫療補助進行投票，政府將重新開放至明年1月。

據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，該撥款方案還包括為部分政府部門提供資金的法案，包括食品援助以及立法機關的運作，直至本財政年度結束。約有8名民主黨議員投票支持推進這項方案。

來自華盛頓特區的《半島電視台》記者漢納（Mike Hanna）表示，民主黨的支持意味著參議院已經擁有打破長達數週僵局所需的60票。

漢納透露：「這就是所謂的『辯論終結』（cloture），參議院通過這一程序同意繼續對法案進行辯論，並開始提出和通過旨在結束政府關門的法案。」

他補充：「辯論終結投票的重要之處在於，一旦以6成多數通過，隨後的每1次投票只需簡單多數即可過關。因此，看起來參議院通過這項法案及臨時撥款決議，以重新撥款給政府、結束關門危機，應該會是一帆風順的。」

不過，這份經修訂的撥款方案仍需經眾議院通過，並送交總統川普（Donald Trump）簽署，這一過程可能需要數日。對此，週末從佛州返回白宮的川普，也向記者透露：「看起來我們離結束政府關門非常接近了。」

報導補充，目前進入第40天的政府停擺危機，已造成全美數千架次的航班取消，並導致75萬聯邦員工被迫放無薪假，同時還讓數百萬美國人的食品援助面臨風險。

根據航班追蹤平台「FlightAware」的數據，截至9日，由於航空交通人力短缺，美國境內及往返美國的航班至少有2300架次被取消，另有8000多架次航班延誤。

其中，又以紐約市地區的機場，以及「芝加哥歐海爾國際機場」（Chicago O'Hare International Airport）和「哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場」（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）受到最嚴重的衝擊。

與此同時，約有4200萬人，即每8名美國人中就有1人，依賴「美國補充營養協助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱食物券計劃）的資助福利也受到威脅。儘管2個聯邦法院裁定川普政府在政府關門期間必須支付SNAP資金，但最高法院暫停了1項裁決，目前需等待進一步法律辯論。

漢納指出：「現在，川普政府已告訴各州，本月不得支付超過6成的SNAP資金，並威脅對支付超過6成的州停止所有聯邦資金。」他補充：「該議題已成為美國民眾的切膚之痛，他們正試圖加大對參議員施壓。」

