美史上最久政府關門或將落幕？共和黨臨時撥款方案「獲中間派民主黨人支持」
美國聯邦參議院正在就1項共和黨臨時撥款方案進行投票，這項方案可能為結束美國歷史上最長的40天政府關門危機鋪路。這一突破出現在美東時間9日，有部分中間派民主黨議員與共和黨達成協議，若共和黨承諾在12月對即將到期的醫療補助進行投票，政府將重新開放至明年1月。
據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，該撥款方案還包括為部分政府部門提供資金的法案，包括食品援助以及立法機關的運作，直至本財政年度結束。約有8名民主黨議員投票支持推進這項方案。
來自華盛頓特區的《半島電視台》記者漢納（Mike Hanna）表示，民主黨的支持意味著參議院已經擁有打破長達數週僵局所需的60票。
漢納透露：「這就是所謂的『辯論終結』（cloture），參議院通過這一程序同意繼續對法案進行辯論，並開始提出和通過旨在結束政府關門的法案。」
他補充：「辯論終結投票的重要之處在於，一旦以6成多數通過，隨後的每1次投票只需簡單多數即可過關。因此，看起來參議院通過這項法案及臨時撥款決議，以重新撥款給政府、結束關門危機，應該會是一帆風順的。」
不過，這份經修訂的撥款方案仍需經眾議院通過，並送交總統川普（Donald Trump）簽署，這一過程可能需要數日。對此，週末從佛州返回白宮的川普，也向記者透露：「看起來我們離結束政府關門非常接近了。」
報導補充，目前進入第40天的政府停擺危機，已造成全美數千架次的航班取消，並導致75萬聯邦員工被迫放無薪假，同時還讓數百萬美國人的食品援助面臨風險。
根據航班追蹤平台「FlightAware」的數據，截至9日，由於航空交通人力短缺，美國境內及往返美國的航班至少有2300架次被取消，另有8000多架次航班延誤。
其中，又以紐約市地區的機場，以及「芝加哥歐海爾國際機場」（Chicago O'Hare International Airport）和「哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場」（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）受到最嚴重的衝擊。
與此同時，約有4200萬人，即每8名美國人中就有1人，依賴「美國補充營養協助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱食物券計劃）的資助福利也受到威脅。儘管2個聯邦法院裁定川普政府在政府關門期間必須支付SNAP資金，但最高法院暫停了1項裁決，目前需等待進一步法律辯論。
漢納指出：「現在，川普政府已告訴各州，本月不得支付超過6成的SNAP資金，並威脅對支付超過6成的州停止所有聯邦資金。」他補充：「該議題已成為美國民眾的切膚之痛，他們正試圖加大對參議員施壓。」
看更多 CTWANT 文章
西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子
基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主
芬普尼雞蛋流向9縣市通路 新竹縣2超市預防性下架
其他人也在看
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 20 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 20 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 14 小時前
《央視》「起底沈伯洋」還想通緝！外交部震撼表態了
即時中心／廖予瑄報導中國重慶公安局日前以涉犯《涉嫌分裂國家罪》對綠委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》更在今（9）日上午發布一支7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，控訴他「從事分裂國家活動」，引述專家看法說要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對他展開全球範圍的抓捕行動。對此，外交部也發出嚴正駁斥及譴責，強調中國對台灣沒有任何管轄權，並呼籲中方懸崖勒馬，「停止恫嚇台灣人民。」民視 ・ 14 小時前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 23 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 1 天前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 1 天前
新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈
2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。中天新聞網 ・ 23 小時前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 21 小時前
獨家／蕭美琴IPAC歐洲議會演說 掀搶拍潮！他曝插曲：菲國議員痛罵中共
副總統蕭美琴保密到家的外交行動，無預警現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會，並以「台灣：世界在動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，令與會各國議員既驚訝又感動。同樣獲邀出席的Hello Taiwan執行長江明信透露，這屆IPAC年會有不少插曲，例如：外界普遍認為菲律賓傾中，但出席的3名菲國議員當場公開表達對中國的不滿，甚至痛批中國「霸道」，場面引發熱烈反響。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子集團2陸籍高層多次來台找立委關說？移民署：以觀光名義入境
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢案，專案小組於4日發動搜索行動，拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人。據了解，陳志為掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，外界質疑2人疑似透過立委關說入境，不過移民署回應，2人是以「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。中天新聞網 ・ 1 天前
綠營高雄大亂鬥！整合火侯還沒到 黨內憂藍白「介選」拉抬林岱樺
民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐2026高雄市長，4人民調呈現「麻花捲」，初選下週登記起跑，儘管外交部長林佳龍聲援林岱樺使支持者跳腳，但林11/1岡山造勢催出信心。而林與民眾黨前主席柯文哲處境相似，現任主席黃國昌與藍營人士日前也聲援林岱樺，是否影響後續態勢，值得關注。太報 ・ 1 天前
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美最高法院批准「暫不全額發放40億美元糧食補助」 約4200萬人受影響
根據《路透社》，最高法院下達了「行政暫緩令」（administrative stay），給予下級法院更多時間審議政府提出、僅部分資助11月「營養補充援助計劃」的正式請求。此前，下級法院原先裁定，川普政府必須在7日結束前進行全額撥款。大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，暫...CTWANT ・ 1 天前