美史上最大移民執法「1女子遭擊斃」 多地爆示威要求「ICE滾」

美國移民暨海關執法局（ICE）探員當地時間7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯的移民執法行動中，擊斃一名37歲的女子古德（Renee Nicole Good），引發全美關注，多地爆發抗議示威。

1月7日，在明尼阿波利斯，人們舉著要求「ICE滾」的標語。（圖／路透社）

綜合《BBC》、《NBC 6 South Florida》等外媒，美國國土安全部6日宣布展開史上最大規模的移民執法行動，派遣2000名聯邦探員前往明尼阿波利斯，查緝涉及索馬利亞裔居民的詐欺指控。

當局公佈的影片顯示，一輛深紅色休旅車停在住宅區街道中央，ICE探員駛近車輛後下車，要求車內駕駛下車。當探員試圖拉開駕駛座車門時，車輛開始向前移動，站在車頭附近的探員隨即拔槍擊中駕駛。失控的休旅車隨後撞上路邊停放的車輛。

社群媒體流傳影片顯示，古德被槍擊後，ICE人員迅速趕到現場。（圖／路透社）

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）將此事定調為自衛，並稱古德一整天都在「跟蹤和阻撓」探員，並試圖「將她的車輛改裝成武器」。諾姆批評古德的行為是「國內恐怖主義」。她強調，探員「擔心自己、其他探員及公眾的生命安全，因此開槍自衛」，稱探員本人也在事件中受傷，經治療後已出院。

總統川普在社群平台發文稱，一名ICE探員遭「惡意」輾壓，「很難相信他還活著，但現在正在醫院康復中」。這位共和黨總統也將矛頭指向「激進左派」，指控他們「每天威脅、攻擊並鎖定執法人員和ICE探員」。

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）強烈駁斥聯邦當局說法，「他們已經試圖將此事粉飾成自衛行為，但我親自看過影片後，要直接告訴大家，那是胡扯。這是探員魯莽使用權力，導致有人死亡」。佛雷更怒批ICE，「滾出明尼阿波利斯」。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）也反駁國土安全部的說法，呼籲民眾「別相信這個宣傳機器」，強調州政府將確保進行全面、公正且迅速的調查。

1月7日，在美國紐約，一名男子舉著標語抗議ICE。（圖／路透社）

多位議員表示，古德是美國公民，並非ICE行動的目標人物。明尼阿波利斯議會則發表聲明指，古德當時只是在「照顧鄰居」。

報導稱，這起槍擊案發生地點距離2020年喬治·佛洛伊德（George Floyd）遭警察謀殺的地點僅約1英里，佛洛伊德之死引發全球反種族主義的抗議浪潮。

事發後數百名抗議者走上明尼阿波利斯街頭，高喊「逮捕開槍者」，並為古德舉行守夜悼念活動。紐奧良、邁阿密、西雅圖、紐約市等地也出現抗議人潮。

一名在邁阿密參與抗議的示威者維達爾（Martin Vidal）說，現場情緒從憤怒到恐懼都有，「對於有人被謀殺，我們都有非常自然的人類反應」。

