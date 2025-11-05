美史上最長政府關門 航空亂 UPS貨機墜毀

圖／達志影像美聯社

美國政府關門，5日來到第36天，打破美國總統川普第一任期創下的35天關門記錄，也是美國史上最長的一次。美國航空管制人員，甚至在剛過去的周末，創自停擺以來人力短缺最嚴重的時期。航空事故持續上演，在肯塔基州，一架優比速公司（UPS）大型貨機，4日起飛不久即墜毀，地面上的大火延燒到機場的方圓1.6公里內，造成至少7死11傷；而在華府和達拉斯的機場，分別傳出炸彈威脅，經過調查，證實是虛驚一場。

跑道上出現一團火球。

廣告 廣告

目擊者：「老兄，X離它遠一點。倒車。」

目擊這一幕的機場工作人員，驚嚇連連。最可怕的在後頭。

目擊者：「天哪，天哪，天哪。完蛋了，他們全死了，老兄。」

一次爆炸，巨大的橘紅蘑菇雲和黑煙直竄天際。周二（4日）下午5點15分，一架優比速公司（UPS）大型貨機，在肯塔基州路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）剛起飛不久，就墜毀並起火，火勢甚至蔓延到機場方圓1.6公里內。另一個角度，再看一次墜毀一瞬間。

路易維爾機場公共資訊官 Jonathan Biven：「編號2976航班，在17右跑道起飛，墜毀在機場南方3英里(4.8公里)處。」

飛機起飛時，一側機翼已經起火，墜地時，整個機身已處在火海中。事故造成至少7死11傷。

路易維爾市長 葛林柏格（Craig Greenberg）：「機上的機組人員共有3人。我們已確認死亡的4人，都不在機上。再次強調，我們相信目前的死亡人數，來到7人。」

當時，跑道附近工業區的幾棟建築物也起火燃燒。

目擊者：「我的老天！」

規模相當的大，路過的駕駛和路人不敢相信眼前所見。一名目擊者心有餘悸回憶，碎片從天而降。

目擊者：「我看到小碎片之類的，白色的，可能是飛機殘骸，這裡確實到處都是碎片。」

事故機場的所有起降航班，暫停一整個晚上，當局也對機場8公里內，發佈就地避難指示，事故原因正在調查中。

這座機場，是優比速世界港（UPS Worldport）的所在地，也就是全球最大的包裹物流中轉中心。占地超過46萬平方公尺，1萬2千名員工，每天處理超過200萬個包裹，沒想到卻發生這個不可挽回的憾事。

同一天，華府的雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport），也一度短暫停止運作，超過190班航班延誤，原因是一架落地的聯合航空（United Airlines）飛機，收到炸彈威脅。尤其是這座機場，距離美國白宮和國會只有8公里，當局不敢大意，就地調查，所幸是虛驚一場。

機長：「只要你肯承認，把那張(炸彈威脅)紙條留在廁所，我們就能避免接下來要發生的事，否則，我們需要進行全面搜查，那就糟了。」

無獨有偶，周一（3日），一架邊疆航空（Frontier Airlines），從丹佛飛往達拉斯（Dallas）的航班，廁所出現一張炸彈威脅紙條。一落地，員警、FBI調查人員，以及特種武器和戰術部隊（SWAT），以迅雷不及掩耳的速度，出現在機上，全面搜索。

機長：「現在是你坦白的最後機會。」

期間，一名男子被帶離座位，接受盤問，但後來再回到座位上。經過2個小時，調查發現並非真的威脅，解除狀況。

乘客：「我們都只是想到達目的地，尤其是在美國現在局勢如此緊張的情況，我們最不需要的就是虛假的炸彈威脅。」

不只美國政府史上最長關門期間，當地航空超不平靜，看到歐洲，比利時最繁忙的布魯塞爾機場（Brussel Airport）與規模較小的列日機場（Liege Airport），周二（4日）通報，上空出現無人機，因安全考量，機場關閉。國航布魯塞爾航空（Brussels Airlines）表示，1天內有15班航班無法起飛，另有8班航班改降其他機場。

滯留乘客：「我從來沒遇過這個情況，對我來說是全新的事。」

對機場來說，已經不是新鮮事。今年9月起，無人機已在歐洲多國，帶來嚴重干擾。北歐地區最繁忙的丹麥哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機出現關閉4小時；挪威奧斯陸機場（Oslo Airport）關閉3小時；現在輪到布魯塞爾機場。對此，比利時國防部長推測，無人機事件是由意圖破壞國家穩定的專業人士所策劃的。

過去的這個周末，比利時一處軍事基地上空也出現無人機。

西方國家的航空安全，正在亮起紅燈。

更多 TVBS 報導

川普亞洲行首站 稀土.經貿有斬獲 南海卻掉兩軍機

強降雨+冰川消融 南亞山區洪災逾4百人亡

美政府關門滿1個月 SNAP停擺 5日前有望恢復

川普缺席APEC.白宮發糖！美政治萬聖節佈置

