TVBS新聞網

美史上最長政府關門 航空亂 UPS貨機墜毀

陳佩美
圖／達志影像美聯社
圖／達志影像美聯社

美國政府關門，5日來到第36天，打破美國總統川普第一任期創下的35天關門記錄，也是美國史上最長的一次。美國航空管制人員，甚至在剛過去的周末，創自停擺以來人力短缺最嚴重的時期。航空事故持續上演，在肯塔基州，一架優比速公司（UPS）大型貨機，4日起飛不久即墜毀，地面上的大火延燒到機場的方圓1.6公里內，造成至少7死11傷；而在華府和達拉斯的機場，分別傳出炸彈威脅，經過調查，證實是虛驚一場。

跑道上出現一團火球。

廣告

目擊者：「老兄，X離它遠一點。倒車。」

目擊這一幕的機場工作人員，驚嚇連連。最可怕的在後頭。

目擊者：「天哪，天哪，天哪。完蛋了，他們全死了，老兄。」

一次爆炸，巨大的橘紅蘑菇雲和黑煙直竄天際。周二（4日）下午5點15分，一架優比速公司（UPS）大型貨機，在肯塔基州路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）剛起飛不久，就墜毀並起火，火勢甚至蔓延到機場方圓1.6公里內。另一個角度，再看一次墜毀一瞬間。

路易維爾機場公共資訊官 Jonathan Biven：「編號2976航班，在17右跑道起飛，墜毀在機場南方3英里(4.8公里)處。」

飛機起飛時，一側機翼已經起火，墜地時，整個機身已處在火海中。事故造成至少7死11傷。

路易維爾市長 葛林柏格（Craig Greenberg）：「機上的機組人員共有3人。我們已確認死亡的4人，都不在機上。再次強調，我們相信目前的死亡人數，來到7人。」

當時，跑道附近工業區的幾棟建築物也起火燃燒。

目擊者：「我的老天！」

規模相當的大，路過的駕駛和路人不敢相信眼前所見。一名目擊者心有餘悸回憶，碎片從天而降。

目擊者：「我看到小碎片之類的，白色的，可能是飛機殘骸，這裡確實到處都是碎片。」

事故機場的所有起降航班，暫停一整個晚上，當局也對機場8公里內，發佈就地避難指示，事故原因正在調查中。

這座機場，是優比速世界港（UPS Worldport）的所在地，也就是全球最大的包裹物流中轉中心。占地超過46萬平方公尺，1萬2千名員工，每天處理超過200萬個包裹，沒想到卻發生這個不可挽回的憾事。

同一天，華府的雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport），也一度短暫停止運作，超過190班航班延誤，原因是一架落地的聯合航空（United Airlines）飛機，收到炸彈威脅。尤其是這座機場，距離美國白宮和國會只有8公里，當局不敢大意，就地調查，所幸是虛驚一場。

機長：「只要你肯承認，把那張(炸彈威脅)紙條留在廁所，我們就能避免接下來要發生的事，否則，我們需要進行全面搜查，那就糟了。」

無獨有偶，周一（3日），一架邊疆航空（Frontier Airlines），從丹佛飛往達拉斯（Dallas）的航班，廁所出現一張炸彈威脅紙條。一落地，員警、FBI調查人員，以及特種武器和戰術部隊（SWAT），以迅雷不及掩耳的速度，出現在機上，全面搜索。

機長：「現在是你坦白的最後機會。」

期間，一名男子被帶離座位，接受盤問，但後來再回到座位上。經過2個小時，調查發現並非真的威脅，解除狀況。

乘客：「我們都只是想到達目的地，尤其是在美國現在局勢如此緊張的情況，我們最不需要的就是虛假的炸彈威脅。」

不只美國政府史上最長關門期間，當地航空超不平靜，看到歐洲，比利時最繁忙的布魯塞爾機場（Brussel Airport）與規模較小的列日機場（Liege Airport），周二（4日）通報，上空出現無人機，因安全考量，機場關閉。國航布魯塞爾航空（Brussels Airlines）表示，1天內有15班航班無法起飛，另有8班航班改降其他機場。

滯留乘客：「我從來沒遇過這個情況，對我來說是全新的事。」

對機場來說，已經不是新鮮事。今年9月起，無人機已在歐洲多國，帶來嚴重干擾。北歐地區最繁忙的丹麥哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機出現關閉4小時；挪威奧斯陸機場（Oslo Airport）關閉3小時；現在輪到布魯塞爾機場。對此，比利時國防部長推測，無人機事件是由意圖破壞國家穩定的專業人士所策劃的。

過去的這個周末，比利時一處軍事基地上空也出現無人機。

西方國家的航空安全，正在亮起紅燈。

 

更多 TVBS 報導
川普亞洲行首站 稀土.經貿有斬獲 南海卻掉兩軍機
強降雨+冰川消融 南亞山區洪災逾4百人亡
美政府關門滿1個月 SNAP停擺 5日前有望恢復
川普缺席APEC.白宮發糖！美政治萬聖節佈置

其他人也在看

騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」　全球500輛、全台僅2輛

騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」　全球500輛、全台僅2輛

美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產

福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產

汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，

Carture 車勢文化 ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花

太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花

柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產

壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產

面對電動車整體買氣下滑和未來景氣變化的不確定性，許多車廠都已重新檢討電動化的計畫，有的直接縮減電動車型，賓士（Mercedes Benz）計劃在 2026 年停止生產 EQE Sedan電動四門房車和 EQE SUV純電休旅，作為該品牌電動車計畫修改重組的一部分。

汽車日報 ・ 19 小時前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！

2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！

時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大　北段五站直通機場捷運！

桃園捷運綠線列車測試範圍擴大　北段五站直通機場捷運！

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？

平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？

過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？

天下雜誌 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記　NISSAN幫你把1萬變6萬！

普發現金1萬元開放登記　NISSAN幫你把1萬變6萬！

財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
挪威上千輛電動公車有一半以上是中國宇通客車製造，調查測試發現暗藏將資訊回傳和遠端控制的SIM卡

挪威上千輛電動公車有一半以上是中國宇通客車製造，調查測試發現暗藏將資訊回傳和遠端控制的SIM卡

挪威目前有1,300輛電動公車上路運行，其中有850輛是由中國宇通客車提供，但公共運輸業者Ruter在測試時竟發現車載系統竟藏著SIM卡，對此宇通也承認有放置SIM卡。挪威積極推廣電動化，目前新車銷售有9成是電動車，也是目前全球電動化最高的國家，除了一般乘用車在大眾運輸工具方面目前有1,300輛電動車上路運行，其中有850輛是來自中國宇通客車製造，為何提到宇通客車，因測試發現宇通客車所製造的車輛有資安風險。 公共運輸業者Ruter在進行荷蘭製和中國製公車時，結果發現宇通客車製造的公車，所配置的車載系統內部竟安裝SIM卡，對此宇通也承認有安裝SIM卡，但表示該SIM卡只是用於遠端軟體更新和故障排除。雖然目前尚未發現任何惡意行為，但Ruter認為這已存在資安風險，甚至不排除可透過SIM來癱瘓公車運作，這無疑將主控權交付至宇通汽車，即便不太可能如此，但還是得認真看待此事，目前Ruter正在確保公車在移除SIM卡後能正常運作。而挪威交通部長也認同並支持Ruter的作為，將會全力配合將運輸業者資安風險降至最低。 更多車勢文化試駕影片 https://www.youtube.com/@CARTUR

Carture 車勢文化 ・ 1 天前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型

72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型

CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。

2GameSome ・ 1 天前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了　法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

遠航的飛機比台北的房子還便宜多了　法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...

信傳媒 ・ 1 天前
Kymco 米蘭車展發表三大戰略新車：People R Hybrid 125｜Agility NX 125｜X-TERA 350

Kymco 米蘭車展發表三大戰略新車：People R Hybrid 125｜Agility NX 125｜X-TERA 350

2025 年米蘭國際二輪車展 (EICMA) 於米蘭時間 11 月 4 日盛大開幕！全球專業機車品牌 KYMCO 光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量，吸引國際媒體與車迷人潮擠爆展區，現場盛況空前。光陽更在本次車展上發表油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕。

2GameSome ・ 5 小時前
EX30 CC與XC60改款明上半年引進，EX90同步預告明下半年導入

EX30 CC與XC60改款明上半年引進，EX90同步預告明下半年導入

Volvo Cars Taiwan宣示2026年將會有多款新車引進，預計於第一季導入新款XC60，上半年為EX30車系增加EX30 Cross Country以及搭載LFP磷酸鐵鋰電池的入門車型，並且規劃在年底前導入搭載800V動力系統的新世代EX90。

地球黃金線 ・ 1 天前
快訊／國1南向桃園段8車追撞　行車緩慢回堵3公里畫面曝光

快訊／國1南向桃園段8車追撞　行車緩慢回堵3公里畫面曝光

國道1號高架南向45.4K處，今天（3日）晚上6時許，發生5輛汽車與1輛小貨車追撞，占內線及外路肩事故，又造成後方2次追撞大客車追撞1汽車，佔用內2車道，現場回堵3公里，目前國道已成立緊急應變小組積極處理中，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE

Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE

Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。

CarStuff 人車事 ・ 15 小時前
進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動

進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動

●外觀採Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙 ●頂規標配10.25吋數位儀錶+12.3 […]

車訊網 ・ 1 天前
原廠沒出那就自己做！Defender 越野 SUV 變身豪華皮卡上路更吸睛

原廠沒出那就自己做！Defender 越野 SUV 變身豪華皮卡上路更吸睛

身為豪華越野休旅代表車款之一的 Defender 在全球各地都有支持者，原廠也提供 90 三門短軸版、110 五門標準版及 130 五門長軸版來滿足不同的用車需求，而以改造 Defender 聞名於世的荷蘭改裝品牌 Heritage Customs 如今又有新動作，繼推出名為 Valiance Convertible 的敞篷版 Defender 之後，近日又再發表將 Defender 升級成為豪華越野皮卡的 Valiance Pickup，提供追求獨特性的戶外玩家一個全新選擇。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相

更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相

在全球車壇持續向休旅車型傾斜的潮流中，Hyundai不僅沒有忽略小型SUV市場，還進一步為其入門級車款Venue打造更具運動感與科技感的升級版本。最新發表的Venue N Line在印度市場登場，這款定位介於日常代步與性能之間的跨界小休旅，透過重新設計的外觀、更現代化的座艙佈局以及保留熱血核心的動力設定，展現了Hyundai對於年輕市場與駕馭樂趣的持續關注。Hyundai Venue N Line全新亮相，在外觀上擁有更為熱血的動感氛圍。新一代Venue N Line相較於前代顯得更為方正與具侵略性，整體設計語言與更高階的Creta N Line相呼應。前保桿採用更大的進氣口設計，搭配黑化水箱護罩與類似雙翼的下方擾流板，視覺張力十足。車側則透過17吋鑽石切割鋁圈、紅色卡鉗與車身同色輪拱營造出強烈的運動氛圍，尾部則搭載更具跑格的擴散器與雙出排氣尾管。 除了空力套件，Venue N Line在細節上也處處展現N系列專屬的性能標誌，包括水箱罩、葉子板、輪圈中心蓋以及尾門上的N Line徽飾，進一步與一般版本的Venue有所區隔，這不僅提升視覺質感，也讓整體設計向性能取向靠攏，即便這是一台小型

Carture 車勢文化 ・ 1 天前
BMW超越賓士 iX3成首款通過DCAS的德系車款

BMW超越賓士 iX3成首款通過DCAS的德系車款

在自動駕駛技術逐步發展的今日，BMW成為首家通過聯合國DCAS（Driver Control Assistance Systems）法規認證的德國車廠，其新款iX3成為首款在多國可合法上路的「免手握方向盤駕駛」車型。這對長久以來在自動駕駛技術領域互相競爭的BMW和賓士而言，是一項關鍵性勝利。BMW透過此次認證，可在歐洲及其他ECE國家推廣其「Motorway Assistant」高速公路輔助駕駛功能，不再受限於國內的個別法規豁免，將使其Level 2系統正式具備國際合法上路的資格。BMW超越賓士成為首家通過聯合國DCAS法規認證的德國車廠，將使其Level 2系統正式具備國際合法上路的資格。BMW的「Motorway Assistant」系統屬於SAE標準下的Level 2駕駛輔助，駕駛雖然可在高速公路上雙手離開方向盤，但仍需隨時保持注意力並準備接手控制。此系統能支援最高時速達81 mph（約130 km/h），除基本的車道維持與巡航控制外，還能自動建議變換車道，駕駛人只需輕輕看一眼後照鏡即可確認動作，進一步簡化操作流程。值得一提的是，BMW特別強調這項功能將成為駕駛輔助系統演化的重要

Carture 車勢文化 ・ 1 天前