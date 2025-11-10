美史上最長40天政府關門，川普喊：快開了！參院達協議。圖／白宮臉書

美國聯邦政府自10月1日關門，目前已達到40天，也成為美國史上政府關門最長的紀錄。不過美國總統川普在9日傍晚開心地喊：「快開門了！」關鍵原因在於參議院兩黨終於達成協議。

據美國《福斯新聞網》報導，傳出參議院領袖已達成跨黨派臨時協議，部分民主黨議員讓步，將政府資金暫時延長至2026年1月30日。根據協議，國會將通過為農業部、退伍軍人事務部及國會本身提供全年資金，其他機關資金暫時發放至明年1月30日，另外還有支薪給被迫放假的政府員工、恢復對地方政府的聯邦款項，以及召回停擺期間被裁的公務員。

廣告 廣告

川普也開心地對媒體說：「政府很快就要開門了！你們知道的！」

參議院在9日舉行程序性表決，但必須經過參議院全體議員同意，才能迅速結束政府停擺局面。接著還有眾議院要進行表決程序，必須通過法案，才能讓政府重新運作。眾議院議長強生（James Michael Johnson）表示，會提前兩天通知議員返院表決。不過眾院民主黨議員已經喊話，若即將到期的平價醫療法（Obamacare）補貼未能納入協議，就不會支持。



回到原文

更多鏡報報導

高市早苗堅定挺台 中國戰狼外交官恐嚇「斬掉那骯髒的頭」！日方抗議了

41J肉聲／川普高級酸！川習會只有習近平講話 「當時他屬下都害怕極了」

41J肉聲／馬斯克有望成全球首位「兆元富豪」 股東壓倒性通過天價薪酬案