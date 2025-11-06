美史上首位女議長！裴洛西宣布不再競選眾議員 政治生涯劃下句點

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於11月6日宣布，不再參與下屆國會眾議員選舉，正式為其傳奇的政治生涯劃下句點。現年85歲的裴洛西自1987年起代表加州舊金山選區，曾兩度出任眾議院議長，成為美國史上首位女性議長，也是民主黨內最具影響力的領袖之一。

裴洛西。（圖／美聯社）

裴洛西透過影片向選民宣布決定時表示：「我將不再競選連任國會議員。我懷著感恩的心，期待以身為你們代表的身分，完成我最後一年的服務。」

她同時向家鄉舊金山致意，強調城市在美國進步歷程中的關鍵角色：「舊金山，請記住你們的力量。我們締造了歷史，也推動了進步，並始終走在最前端。」

