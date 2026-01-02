美史崔克30公厘鏈砲車升級 實彈射擊驗證作戰效能

〔記者吳哲宇／綜合報導〕裝備30公厘鏈砲的「龍騎兵」史崔克甲車，自2021年起開始升級，美國陸軍日前在華盛頓州舉行為期1週的第2批受訓單位實彈射擊演訓，驗證配備30公厘鏈砲的改良型「史崔克ICVVA1」(Stryker ICVVA1)甲車實戰效能。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美陸軍新聞稿指出，第2史崔克旅級戰鬥部隊第2營官兵，去年12月13日在華盛頓州亞基馬訓練中心，以史崔克ICVVA1甲車與數位靶場訓練系統(DRTS)，進行為期1週的實彈射擊演訓，除檢視人員操控車輛效能，也模擬白天和夜間實戰環境，驗證車輛搭載的30公厘鏈砲無人砲塔與各式系統整合性能。美陸軍表示，這是第2批接受相關訓練的單位，有助加速部隊現代化、精進未來作戰能力。

去年1月，第1營官兵接收新一批「史崔克 ICVVA1」裝甲車的單位，美國陸軍去年計畫接裝269輛新車，並部署於3個史崔克旅級戰鬥部隊

史崔克ICVVA1甲車換裝「中口徑武器系統」(MCWS)和「DVH A1」底盤，前者採用搭載XM813 30公厘鏈砲的無人砲塔，可整合程控式(programmable)彈藥與光學感測器，強化戰場覺知能量、拉長交戰距離。換裝新底盤後，可抵擋14.5公厘穿甲彈射擊，整體車重約28公噸左右，最高時速可達110公里，使其成為兼具優異火力、機動性與防護能力的「步兵戰鬥車」(IFV)。

根據先前報導，美軍自2018年起配備挪威「康士伯」MCT-30遙控砲塔的「龍騎兵」史崔克甲車，鑑於當前與新興戰場需求，2021年決定整合奧希科什「DVH A1」雙V形抗炸底盤，與以色列拉斐爾公司的Samson遙控砲塔改良版MCWS，改變原先「裝甲人員運輸車」(APC)定位，也自去年起展開一系列史崔克ICVVA1甲車測試作業，未來可望強化美軍快速投射能量。

