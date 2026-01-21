美史首例 第二夫人懷第4胎！范斯曾喊「多生孩子」 身體力行再當爸

國際中心／記者彭光偉報導

美國副總統范斯（JD Vance）的妻子、第二夫人烏莎（Usha Vance）宣布再度懷孕，這將是范斯夫婦的第四個孩子。這項消息也讓烏莎將成為美國歷史上，首位在丈夫任期內懷孕生子的第二夫人。

美國副總統范斯全家福（圖／翻攝自X平台Vice President JD Vance@VP帳號）

綜合外媒報導，烏莎透過社交媒體平台X發表聲明，證實這項喜訊。聲明中指出，她與范斯對於即將迎來第四個孩子感到相當興奮，腹中胎兒是個男嬰，目前母子均安，預產期落在今年7月下旬。

現年40歲的烏莎與范斯目前育有三名子女，分別是Ewan、Vivek和Mirabel。據了解，這將是美國歷史上首次有現任第二夫人在任期內生產。回顧美國政壇歷史，雖然曾有第一夫人如法蘭西斯·克利夫蘭（Frances Cleveland）與賈桂琳·甘迺迪（Jacqueline Kennedy）在白宮期間生產，但第二夫人懷孕生子則是第一次。

烏莎是印度移民後代，父親為機械工程師，母親為生物學家。她與范斯是2010年在耶魯大學法學院就讀時相識。在成為第二夫人之前，烏莎擁有一份亮眼的法律職涯，曾任職於舊金山的律師事務所，並曾擔任現任最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）及大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的書記官。

范斯一直是川普政府中積極呼籲提高美國生育率的成員之一，他曾在2025年公開表示：「簡單來說，我希望美國能有更多嬰兒。」

目前烏莎已減少法律工作，專注於第二夫人的職責，並致力於推廣兒童識字率。范斯夫婦下個月將率領美國代表團前往義大利，參加2026年米蘭冬季奧運會的開幕式。

