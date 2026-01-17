美司法部傳將調查明州官員阻礙移民執法 遭批恐嚇政治對手

美聯社16日引述消息人士報導，美國司法部將調查明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)和明尼阿波利斯(Minneapolis)市長佛雷(Jacob Frey)，是否透過發表公開聲明阻礙聯邦移民執法。

這項調查的焦點在於涉嫌共謀阻礙執法。華茲和佛雷澤表示，這項調查是意圖威脅政治反對派的霸凌手段。

這項調查正值在明尼阿波利斯與聖保羅進行了為期數週的移民打壓行動，國土安全部表示這是他們近期最大規模的移民執法行動，已經有超過2500人被捕。

自從1月7日古德(Renee Good)遭到槍殺以來，這項行動的對抗性日益增強。執法人員會把人們從車裡和家中拖出，並經常遭到旁觀群眾的圍堵，要求這些執法人員離開。州與地方官員不斷告訴抗議者保持和平。

華茲在一項聲明中回應了有關這項調查的報導，批評川普將司法系統武器化並威脅政治對手，是危險的專制手段。

華茲辦公室表示，他們尚未收到任何調查通知。

佛雷稱這項調查是企圖恐嚇他，因為他「挺身而出，為了明尼阿波利斯、我們的地方執法，以及我們的居民，反對這個政府為我們的街道帶來的混亂與危險。」

司法部長邦迪(Pam Bondi)在X發文表示：「提醒明尼蘇達州的所有居民。沒有人能凌駕在法律之上」，她沒有具體提到這項調查。(編輯：宋皖媛)