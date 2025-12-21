美司法部公布艾普斯坦文件 大量塗黑、不見川普惹議

19日在司法部網站上公開的艾普斯坦檔案，大量文件與照片被塗黑，司法部宣稱是為了保護受害者，檔案中也出現許多知名人士，包括前總統柯林頓、被摘除英國王室頭銜的國王胞弟安德魯、名歌手米克傑格、麥可傑克遜及黛安娜羅絲等人的合照。

不過這批檔案中更引人注意的是，明顯少了同樣曾與艾普斯坦熟識的川普總統，雖然今（2025）年2月公開的檔案中，川普早已出現在艾普斯坦私人飛機的乘客名單上，同框合照也很多，民主黨還發現，這次司法部公開的檔案中，至少有16份檔案只在網站出現一天就被下架，像是畫面上的第468號檔案，內容就包括了川普的照片，現在已經消失無法再查看，各界批判司法部長邦迪立場偏頗，為川普服務。

堪薩斯州立大學政治學教授柏克黑德表示，「這持續讓司法部形象變得非常負面，並且將吸引越來越多來自國會，以及民主黨和共和黨的嚴格審視。」

艾普斯坦涉及仲介未成年少女與權貴名流來往，入獄後自殺身亡，川普在競選本屆總統時期，曾以本案大肆炒作陰謀論，誓言當選後會將相關艾普斯坦顧客名單與調查文件全部公開，進了白宮卻髮夾彎想封存檔案，動搖基本盤民意強烈反彈，部分同黨議員也看不下去甚至割袍斷義，最後國會兩黨壓倒性通過法案強制全面公開，如今得到的卻是殘缺不全的資料，相關效應可能持續影響到明年期中選舉，攸關共和黨國會控制權能否繼續。

柏克黑德說道，「若無真正全面揭露艾普斯坦檔案，這個故事只會繼續拖下去，我們將繼續看到的是越來越多國會共和黨人，跟川普劃清界線。」

司法部目前只透過社群表示照片等材料，將持續根據法律進行審查與遮蔽，這讓受害者相當不滿，有人表示找不到自己當年的報案陳述，還有人質疑這樣是在保護倖存者還是菁英人士。今年勇敢出書揭發遭遇，之後輕生的受害者吉福瑞的家屬，直指司法部政治操弄，要求完全透明公開。