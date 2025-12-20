美司法部公布艾普斯坦檔案 柯林頓泳池照引關注

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國司法部今天開始公布數以千計有關性犯罪富豪艾普斯坦的文件，此案因艾普斯坦與政商名流過從甚密備受關注，然而這批檔案內容多處聚焦前總統柯林頓，對總統川普著墨甚少。

路透社報導，鑒於多年來與川普相關的照片和文件都曾零星出現在先前釋出的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）資料中，這次幾乎未提及川普顯得格外引人注目。例如司法部今年2月公布的第一批艾普斯坦資料中就包含他的私人飛機乘客名單，而川普的名字出現在其中。

艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。艾普斯坦案件疑雲始終未歇，有些人相信這名金融家手中握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信他是遭滅口。

司法部先前宣布不會公開更多艾普斯坦相關檔案，此舉激怒川普部分支持者，部分原因是川普政府成員曾高調揚言公開文件，助長艾普斯坦相關陰謀論。

司法部這次釋出數以千計文件，主要是為了遵守國會11月以壓倒性票數通過的「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act），要求公開所有相關檔案。

這批新資料是否具有實質內容仍有待觀察，許多檔案大幅刪減，有些多達百頁的文件全篇塗黑。司法部坦言目前仍在檢視數十萬頁資料，未來可能陸續公開。美聯社提到司法部官員致函國會說，預計在年底前釋出更多檔案。

法新社報導，先前未曾公開的照片中，有一張顯示較年輕時期的柯林頓（Bill Clinton）躺在按摩池裡，畫面的一部分被明顯的黑色方塊遮住，應是遮住人臉。

另一張照片可見柯林頓與一名黑髮女子一同在泳池。這名女子似乎是艾普斯坦的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），這名英國前社交名媛因協助艾普斯坦誘拐未成年少女性侵而遭定罪，目前正在服20年有期徒刑。

白宮隨即對柯林頓照片做出回應。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群平台X上發文說：「柯林頓就很悠哉、無憂無慮。他當時哪裡知道…」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則說「我的天哪！」

路透社也提到，司法部試圖將焦點引向柯林頓，兩名發言人在社群媒體上發布影像，宣稱這是柯林頓與艾普斯坦受害者同框的照片。

柯林頓的副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）在聲明中表示，白宮是在聲東擊西，試圖將焦點放在柯林頓身上，以免外界檢視川普和艾普斯坦的關係。

他寫道：「他們想發布多少張模糊的、20多年前的照片都可以，但這件事的重點並不是柯林頓。」

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）譴責司法部僅公開局部檔案，目的是在「掩蓋川普不堪回首的過去」。

據報導，川普和艾普斯坦曾有長達15年的交情，兩人過去經常被拍攝到一起出現，後來在2004年因一筆房地產交易鬧翻。（編譯：盧映孜）1141220