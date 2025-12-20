美司法部公開富豪淫魔檔案 大量柯林頓照片曝光、少見川普

美國司法部公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，大量文件被塗黑遮蔽。首批公布檔案中含有多張前總統柯林頓的照片。路透社



在美國國會要求下，美國司法部週五（12/19）公布首批「富豪淫魔」艾普斯坦調查檔案。這批檔案中，備受外界關注的美國總統川普姓名或照片不多，反倒是前總統柯林頓的姓名多次出現。

路透社報導，司法部週五公布高達數十萬頁、有關艾普斯坦（ Jeffrey Epstein）性仲介未成年少女的調查檔案。目前媒體正在全面檢視其中是否有不為人知的爆炸性內容。

美國司法部公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，大量文件被塗黑遮蔽。路透社

根據初步檢視，這批檔案包括多張出現柯林頓的照片和內容。其中一張照片，柯林頓在泳池旁和艾普斯坦的女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）合影。另外還有柯林頓在按摩浴池內泡澡，以及他和已故巨星麥可傑克森搭肩合影的照片。

廣告 廣告

美國司法部公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，首批公布檔案中含有多張前總統柯林頓的照片。路透社

美國前總統柯林頓和艾普斯坦女友麥克斯威爾(左一)在泳池的照片出現在司法部公布的調查檔案中。路透社

美國司法部公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，出現柯林頓和已故巨星麥可傑克森的合照。路透社

路透社指出，首批公開檔案中，常被川普點名與艾普斯坦關聯更高的柯林頓占比明顯高出許多，但提到川普姓名或照片比例不多。

美國司法部公布首批富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案幾乎找不到與川普有關的內容。路透社

川普於1980、1990年代時與艾普斯坦私交甚篤，兩人經常出現在紐約的派對等公開場合。在週五公開的檔案中，川普的姓名出現在艾普斯坦私人飛機乘客名單中，他與家人的聯絡方式也出現在艾普斯坦的電話簿裡。

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）表示，接下來會公布其餘檔案內容。目前尚不清楚其中是否會包括更多提及川普的部分。

司法部在公布檔案的官網頁面上加註說明稱，這批檔案以事先將受害者及與個資有關的內容塗黑遮蔽，但警告仍可能有部分內容不適宜公開。布蘭希在向國會的報告信中表示，檔案內有超過1200名受害者和其親屬姓名。

美國司法部公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，大量文件被塗黑遮蔽。路透社

美國司法部公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，大量文件被塗黑遮蔽。路透社

白宮週五發聲明表示，公開調查檔案是為了兌現對艾普斯坦案受害者的承諾，確保調查公開透明。但事實是，川普去年大選不斷炒作艾普斯坦案可能遭到民主黨政府掩蓋，上台後卻始終不願公布檔案，上月才在國會通過法案的壓力下指示司法部公開。

過去幾個月來，川普受到忠貞支持族群MAGA民眾的強烈質疑，而他屢屢轉移焦點稱，柯林頓才是與艾普斯坦私交甚密的大人物，還無證據指控柯林頓曾到訪艾普斯坦的「性愛小島渡假村」。

美國前總統柯林頓與富豪淫魔艾普斯坦的合照。路透社

但白宮幕僚長威爾斯在近日曝光的媒體訪問中表示，沒有證據顯示柯林頓曾到訪該座渡假村，還說川普在這部分的說法錯誤。

更多太報報導

白宮：甘迺迪中心董事會一致通過 更名為「川普甘迺迪中心」

【一文看懂】不信任普丁、亂指控柯林頓 白宮幕僚長還說了川普那些秘密？

更多富豪淫魔檔案照曝光 川普與多名女子摟腰合影