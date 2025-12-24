美司法部公開艾普斯坦檔案後被抨擊 川普首回應「討厭」這張照片

艾普斯坦檔案被公開後，美國總統川普為那些出現在檔案照片中，而名譽受損的人物感到哀嘆。圖／翻攝自川普臉書

美國司法部在19日開始公開艾普斯坦檔案後，美國總統川普於22日首度做出回應，為那些出現在檔案照片中而名譽受損的人物感到哀嘆，並認為這些照片的公開只是轉移外界對他政績的注意力。

川普在海湖俱樂部舉行的記者會上指出，公開艾普斯坦檔案影響了許多人，因為許多無關的人只是參加派對，就被一併揭露、毀了名譽。他認為此舉意圖模糊人們對他巨大成功的焦點。至於艾普斯坦檔案中包含川普自己的照片，川普則聳聳肩，稱這只是另一個時代的社交關係。

針對美國司法部日前公布檔案中披露的一張照片：美國前總統柯林頓躺在熱水浴缸裡，雙手交叉抱在腦後，而他身旁的人臉部被塗黑。川普在記者會上表示，他「討厭」看到這張照片，並指出柯林頓從未被指控任何罪行，也從未被執法部門指控與艾普斯坦有任何不當行為，稱「我認為柯林頓是成年人了，他能應付得了」。此前，柯林頓的一名代表發布聲明，要求司法部立即公布所有包含柯林頓的照片，否則只會讓人懷疑公開不是為了透明，而是別有所圖。

近期，美國司法部飽受批評，因為該單位官員未在19日的期限前完成法律要求，公開所有非機密紀錄、文件、通信和調查資料，僅提供第一批文件而受到抨擊。不僅民主黨、共和黨議員表達這不可接受，甚至考慮採取法律行動，性侵案受害者也不滿指出，資訊並不完整，且存在不當刪減。司法部對此表示，律師將在未來幾周內進行進一步刪除與整理工作，以保障受害者權益，並消除其他可能的疑慮。

