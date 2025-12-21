美司法部公開艾普斯坦檔案 倖存者法默早期投訴終獲確認

瑪麗亞·法默（Maria Farmer）為艾普斯坦檔案下的倖存者，她的投訴也在檔案公開後獲得證實。 圖：翻攝自 X @politvidchannel

[Newtalk新聞] 美國司法部於本週五（19 日）公開了艾普斯坦相關檔案，其內容為倖存者瑪麗亞·法默（Maria Farmer）及其妹妹安妮（Annie Farmer）而言意義重大，據《美國有線電視網》（CNN）報導，瑪麗亞多年來一直表示，她在 1990 年代就曾針對艾普斯坦提出投訴。

週五公開的聯邦調查局（FBI）文件中，包含了 1996 年針對艾普斯坦涉及兒童色情的刑事投訴描述。CNN 指出，即使文件中投訴人的名字被塗黑，不過瑪麗亞的律師珍妮佛·弗里曼（Jennifer Freeman）確認，這份投訴確實是她的客戶法默提出。

廣告 廣告

文件「投訴事實」部分指出，該名投訴女性（實為瑪麗亞·法默）自稱專業藝術家，曾為個人藝術創作拍攝她未成年妹妹的照片。文件寫道：「艾普斯坦竊取了這些照片及底片，據信將照片賣給潛在買家。」文件還提到，「艾普斯坦曾要求（姓名塗黑）拍攝泳池裡的年輕女孩照片。」並補充：「艾普斯坦現在威脅（姓名塗黑），如果她告訴任何人這些照片，他將燒毀她的房子。」

然而，目前尚未能確定法默指控的成功，是否僅會是司法部公開檔案後的特例。透過向 CNN 表示的消息人士稱，其餘倖存者在使用司法部的「艾普斯坦圖書館」搜尋自身受害資料時，面臨許多挫折。由於司法部的線上搜尋系統操作不易，倖存者很難找到能夠證實自己多年經歷的資料。

法默提出投訴文件的日期為 1996 年 9 月 3 日，顯示早在艾普斯坦面臨紐約和佛羅里達聯邦與州指控的多年前，執法單位就已掌控了相關文件。對此，瑪麗亞的代表律師事務所在聲明中指出，FBI 多年來對她與其他受害者「失職」。

而法默的妹妹安妮先前曾表示，她在 16 歲時曾遭艾普斯坦及其同夥格希萊恩·馬克士威（Ghislaine Maxwell）侵害。安妮面對 CNN 採訪時說道：「看到這件事有書面紀錄，而且知道他們一直保留著這份文件，在這之後又有多少人受害呢？我們一直在一遍又一遍地提醒他們，但真正看到黑白分明的文字，心裡真的很震撼。」

據 CNN 報導指出，安妮·法默是第四位、也是最後一位在馬克士威性販運審判中出庭控告艾普斯坦侵害的人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日高官提擁核武「反映現實焦慮」矢板明夫：中國最沒資格說三道四

川普海上封鎖委內瑞拉 英媒：旨在讓中國拋棄馬杜洛