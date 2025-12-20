美司法部公開艾普斯坦檔案！文件幾乎未見川普 僅不斷提及柯林頓

美國司法部於美東時間19日公布了數千份，與已故性犯罪者、淫魔富豪艾普斯坦相關的文件及照片。（圖／達志／美聯社）

美國司法部（U.S. Justice Department）於美東時間19日公布了數千份，與已故性犯罪者、淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件及照片，其中幾乎未提及美國總統川普（Donald Trump），卻大量出現民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）的名字。

據《路透社》報導，在過去數年中，與川普相關的照片與文件已陸續在先前釋出的艾普斯坦資料中曝光，因此此次文件中幾乎未提及川普，顯得格外引人注目。例如，今年2月司法部釋出的第1批艾普斯坦資料中，就有列出搭乘艾普斯坦私人飛機乘客名單的飛行紀錄，而川普的名字出現在其中。

此次文件釋出，旨在遵守國會於11月以壓倒性票數通過的1項法律，該法要求公開所有艾普斯坦相關檔案，儘管這位共和黨籍總統數月來一直試圖將這些文件封存。圍繞艾普斯坦的醜聞，已成為川普自我實現的政治傷害，因為他從多年前開始就不斷向支持者宣揚各種有關艾普斯坦的陰謀論。

由於自艾普斯坦於2019年在獄中死亡（官方裁定為自殺）以來，已有大量相關文件陸續公開，因此目前尚不清楚此次釋出的新資料在實質內容上究竟有多大新意。許多文件遭到大量塗黑刪節，其中有數份超過100頁的文件幾乎完全被遮蔽。司法部也坦承，仍在審查另外數十萬頁文件，以評估是否可能進一步公開。

此次公開的資料包括多起針對艾普斯坦的調查證據，以及多張長期遭共和黨批評的柯林頓照片。然而，儘管川普與艾普斯坦在1990年代及2000年代初期過從甚密，並在艾普斯坦於2008年首次定罪前不久決裂，這批內容卻幾乎沒有川普的照片，或是提及他的文件。據悉，川普從未被指控有不法行為，他本人也否認知情艾普斯坦涉及性販運。

該揭露法案也要求司法部交出其在處理艾普斯坦調查過程中的相關資訊，包括內部報告與電子郵件，但這些資料似乎並未包含在19日釋出的文件中。

上月，川普指示司法部調查柯林頓與艾普斯坦之間的關係，批評者認為此舉是試圖轉移外界對他本人與艾普斯坦交情的關注。

在19日公布的照片中，可見柯林頓與艾普斯坦的共犯馬克士威（Ghislaine Maxwell），以及另1名臉部被塗黑的人，一同出現在游泳池中，另有1張照片顯示他與1名臉部同樣被塗黑的人泡在熱水池裡。柯林頓未回應置評請求，但他過去曾對與艾普斯坦來往表示後悔，並稱自己並不知道任何犯罪行為。

對此，美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）在致國會的信中表示，文件中涉及超過1,200名受害者或其親屬，其姓名依法必須被刪節。

白宮則在聲明中表示，此次文件釋出顯示政府的透明度，以及對為艾普斯坦受害者伸張正義的承諾，同時批評先前的民主黨政府未能採取同樣行動。

然而，該聲明忽略了一點：這些揭露之所以發生，是因為國會迫使行政部門遵守法律，而此前川普政府官員才在今年稍早表示，不會再公開更多艾普斯坦檔案。

部分國會議員隨即批評政府未能完整釋出所有文件。民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中表示，司法部公布的這批高度刪節文件，只是整體證據的一小部分。

推動該立法的關鍵人物之一、共和黨聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）則在X平台上表示，19日釋出的內容「完全未能符合這項法律的精神與條文本身。」不過報導補充，這項國會通過的法律允許司法部保留艾普斯坦受害者的個人資訊，以及任何可能危及進行中調查的資料。

許多川普選民長期指控其政府掩蓋艾普斯坦與權勢人物之間的關係，並模糊他在曼哈頓監獄中死亡的細節，當時艾普斯坦正因涉嫌販運並性侵未成年少女而候審。

根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）近期1項民調，僅有44%的共和黨認同者滿意川普對艾普斯坦議題的處理方式，遠低於他在該族群中82%的整體支持率。此議題已在2026年期中選舉前削弱川普的政治地位，屆時國會控制權將成為關鍵。

上月，眾議院民主黨人公布了數千封來自艾普斯坦遺產管理方的電子郵件，其中1封信中，艾普斯坦寫說川普「知道那些女孩」，但並未進一步說明其含義。川普隨後反指民主黨散播所謂的「艾普斯坦騙局」（Epstein Hoax），藉此轉移焦點。

眾議院共和黨人則在同1天釋出更多電子郵件，其中1封表示川普多次造訪艾普斯坦的住所，但「從未接受按摩。」

先前的揭露顯示，即便在2008年被定罪之後，艾普斯坦仍持續與多名知名人士保持聯繫，包括川普前顧問班農（Steve Bannon）、柯林頓時期的財政部長薩默斯（Larry Summers）、PayPal創辦人提爾（Peter Thiel），以及英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），後者因與艾普斯坦的關係而被剝奪王室頭銜。對此，班農、提爾與英國皇室方面，均未回應《路透社》對其與艾普斯坦互動的置評請求。

另一方面，摩根大通（JPMorgan）也曾在2023年支付2億9,000萬美元與部分艾普斯坦受害者和解，以消除外界指控其忽視艾普斯坦性販運行為的訴訟。該銀行在艾普斯坦2008年因誘拐未成年少女被定罪後，仍讓他繼續擔任客戶長達5年。

