美司法部公開3百萬頁艾普斯坦檔案 川普、盧特尼克等人被提及

美國司法部於30日公開了性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，共計超過三百萬頁文件，宣稱已履行國會去年通過的透明法案規定。這批龐大資料包含調查文件、電子郵件及新聞剪報，而包括川普、盧特尼克、柯林頓等名人的姓名也都被提及，引發外界關注。

美司法部公開三百萬頁艾普斯坦檔案。（圖／美聯社）

在這批新公開的文件中，美國總統川普（Donald Trump）的名字頻繁出現。其中最引人注目的是一封2025年8月的電子郵件，顯示聯邦調查局（FBI）人員列出了一系列涉及川普與艾普斯坦的未經證實指控，許多內容相當聳動。電子郵件中一名官員解釋：「黃色標記是用來突顯聳動內容。」

另一份電子郵件則顯示，艾普斯坦在面對一名曾在海湖莊園工作的女性指控時，曾和前女友馬克斯威爾（Ghislaine Maxwell）討論是否讓川普介入，艾普斯坦聯繫了一名在川普飯店工作的川普助手，署名「GMAX」的帳戶回覆艾普斯坦：「我以為你說過不要牽扯唐納德。」

值得注意的是，川普從未被執法單位指控與艾普斯坦案有關，且本人也否認任何不當行為。

對於一些試圖與艾普斯坦撇清關係的川普盟友來說，新公開的文件可能帶來麻煩，例如現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。他文件顯示他在2012年計劃前往艾普斯坦的島嶼，這與他聲稱在2005年左右就已切斷與艾普斯坦的聯繫相矛盾。2012年的電子郵件顯示，盧特尼克詢問艾普斯坦人在哪裡，希望與他共進晚餐。

另一封電子郵件顯示，盧特尼克特過助理邀請艾普斯坦參加他在2015年為當時的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）舉辦的籌款活動，但不清楚艾普斯坦是否出席。

對此，美國商務部發言人表示，盧特尼克「在艾普斯坦妻子在場的情況下與艾普斯坦先生的接觸有限，並且從未被指控有任何不當行為」。

除此之外，檔案中也多次提及前總統柯林頓（Bill Clinton）。柯林頓的發言人多次表示，柯林頓在艾普斯坦2006年被起訴前就已切斷與他的聯繫，並不知情其犯罪行為。柯林頓也否認曾訪問艾普斯坦的島嶼。

