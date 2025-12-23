美司法部再公布艾普斯坦近3萬頁檔案 包含疑為獄中拍攝影片

美國司法部12月19日公布首批已故「富豪淫魔」艾普斯坦檔案，圖為艾普斯坦（左）與傳奇主播克隆凱特（右）交談的照片。路透社



美國司法部23日再公布一批已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，包括監視器影像和法律文件。

路透社報導，司法部公布的最新一批檔案約2萬9000頁，包含大量刪減過的內容及數十段影片，其中一些據稱是在監獄內拍攝。

艾普斯坦2019年7月6日因涉及未成年人性交易案被捕，隔月10日被發現在曼哈頓的一所監獄死亡，官方表示是自殺。

美國國會上月壓倒性表決通過《艾普斯坦檔案透明法案》（英語：Epstein Files Transparency Act），要求司法部公布檔案。司法部在國會期限的19日首度公布艾普斯坦檔案，隔天接著公布第二批，但外界對此案的懷疑與爭議不消反增。

首批公布的文件與照片充滿大量塗黑的部分，司法部長邦迪更同時被民主及共和兩黨批評失職。共和黨人尤其憤怒，認為此舉將危及明年期中選舉的選情。

曾在去年總統選戰期間大肆炒作艾普斯坦檔案可能遭到民主黨政府掩蓋的美國總統川普，近日的發言看似淡化檔案的重要性。他22日對媒體輕描淡寫地表示，這些檔案「只是用來轉移民眾對他及共和黨同僚的巨大成功的注意力」。

美國司法部23日再公布一批已故富豪淫魔艾普斯坦檔案，其中一份由紐約南區助理檢察官寄出的信提到，時任美國總統川普曾多次到艾普斯坦的私人小島度假。路透社

美國司法部23日再公布一批已故富豪淫魔艾普斯坦檔案，其中一份文件提到川普與其前策士巴農的名字。路透社

