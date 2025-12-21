美司法部再釋艾普斯坦文件 安德魯王子躺5女腿照曝

性犯罪富豪傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因涉嫌性侵多名少女被捕入獄，最終於2019年在獄中輕生，死後留下許多謎團。（圖／路透社）





美國司法部於19日公開新一波已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，其中多張涉及英國安德魯王子的照片引發外界高度關注，最受爭議的一張畫面可以看到，安德魯身著正式西裝、側躺在多名女子腿上。

根據外媒報導，該照片中共有5名女子，其臉部皆被刻意遮蔽以保護身分，而艾普斯坦的長期同夥、現已服刑的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）則站在後方，神情輕鬆。英國媒體指出，這張照片對王室而言格外敏感，因為拍攝地點正是王室成員長期視為高度私密空間的客廳。

山均漢姆堡位於英格蘭東部，為王室的重要鄉間住所，共有237間房間。依照傳統，平安夜王室家族會在此共享下午茶，耶誕節當天也會於客廳一同收看國王演說，向來不對外人開放。

不過英國資深王室記者喬布森（Robert Jobson）在今年11月出版的新書中引述消息人士說法指出，這張照片拍攝於2000年12月初，當時安德魯王子在山均漢姆堡為艾普斯坦與麥克斯威爾舉辦一場私人聚會，名義上是為慶祝麥克斯威爾生日。

書中進一步揭露，派對結束後，莊園工作人員在浴室內發現大量使用過的保險套、潤滑劑，以及俗稱「poppers」的壯陽藥物，場面令員工相當震驚。王室傳記作家安德魯．勞尼（Andrew Lownie）評論指出，安德魯竟在王室核心成員最珍視的空間內舉辦這類派對，勢必令家族成員難以接受。他直言，這不僅是越界行為，也顯示安德魯將私密王室場域視為炫耀與取樂的工具。

此次公開的檔案中，還包括艾普斯坦與麥克斯威爾曾在蘇格蘭王室莊園巴爾莫勒爾堡（Balmoral）狩獵的合影，以及麥克斯威爾在英國首相官邸與邱吉爾戰時辦公室前拍攝的照片。相關畫面被外界解讀為安德魯王子在其中扮演關鍵角色，協助兩人進入英國權貴與上流社交圈。

