美司法部應國會要求 將限期公布艾普斯坦檔案

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國會昨天以壓倒性票數通過法案，要求川普政府公開有關調查已故性犯罪富豪艾普斯坦的檔案後，美國司法部長邦迪今天宣布，司法部將在30天內公布相關檔案。

路透社報導，美國政府調查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案受到全美矚目，未來公布這些檔案有望進一步揭露艾普斯坦生前的活動。

艾普斯坦因招募未成年人從事賣淫而在2008年被定罪。而他被定罪為性犯罪者之前，曾與美國總統川普（Donald Trump）以及其他名流來往。

艾普斯坦2019年依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，他候審期間在獄中身亡，事後被判定是自殺。

有關艾普斯坦的醜聞已經困擾川普數月，部分原因是他先前向支持者放大有關艾普斯坦的陰謀論。許多川普的選民認為，他帶領的政府掩蓋艾普斯坦與多名權貴之間的關係，並且隱瞞艾普斯坦2019年死在曼哈頓監獄的細節。

邦迪今天在記者會證實，司法部應國會要求，將在30天內公布有關艾普斯坦案的調查檔案。參議院與眾議院18日以壓倒性票數通過法案，要求司法部公開檔案。

邦迪（Pam Bondi）也表示，「我們將繼續遵守法律，並鼓勵最大程度的透明化」。

不過，司法部這次可能不會公開完整資料，以免影響調查工作。川普先前要求邦迪和聯邦調查局（FBI）調查艾普斯坦與多名民主黨人士之間的關係。

而邦迪也表示，司法部將保護資料中性販運受害者的身分。（編譯：楊惟敬）1141120

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。