美司法部批准派拉蒙收購華納兄弟！新影音平台將擁2億用戶
美國司法部反壟斷部門於美東時間12日，批准了派拉蒙（Paramount）以1110億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的提案，清除了這筆交易的監管障礙。
據《POLITICO》報導，這項決定將為派拉蒙與這家擁有龐大電影與電視製作公司、《CNN》以及HBO Max串流服務的娛樂媒體公司合併鋪路。合併後，HBO Max將與Paramount+整合，形成1個擁有約2億訂閱用戶的新平台。
這筆交易將把2家歷史悠久的競爭對手製片廠結合，顛覆好萊塢生態，但也遭到娛樂產業許多人士反對，他們擔心這可能導致大規模裁員等問題。
知情人士表示，在經過廣泛審查後，司法部官員認定這項交易不會對市場競爭構成威脅，因此決定不提出挑戰。由於涉及敏感事項，消息人士要求匿名。其中1人透露，司法部批准合併時，未要求出售資產、採取行為補救措施或做出其他讓步。
反壟斷部門在聲明中表示，歷時8個月的審查「根據調查中取得的證據，認定該交易不太可能損害競爭或美國消費者」，並可能透過在串流、電視與電影領域打造更強大的競爭者，最終促進市場競爭。司法部指出，調查人員審閱了超過200萬份文件，進行了數小時的證詞詢問，並與各州檢察長合作後才做出決定。
派拉蒙發言人在聲明中對此決定表示歡迎，稱這次合併將打造「1家更強大的公司，使其能更好地與主導市場的科技平台競爭。在這個日益由觀眾、人才、技術與投資激烈競爭所定義的產業中，這一點至關重要。」公司表示，目前正專注於盡快完成交易。
這項合併案受到的公眾關注，在Netflix放棄對華納兄弟的收購競標後進一步升高。此前短暫的競標戰結束後，派拉蒙的提案最終勝出。
3週前，派拉蒙執行長大衛艾利森（David Ellison）親自與反壟斷部門官員會面約2小時，包括資深幕僚律師。知情人士透露，會議期間，官員們不斷就交易及其競爭影響向大衛提問，直到他們認為疑慮已被充分解答為止。據悉，大衛的父親、甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞艾利森（Larry Ellison）是美國總統川普的長期盟友。
不過，司法部的批准並不代表這項合併已完全通過法律審查。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）仍在審查這筆交易，即使聯邦監管機構已放行，他仍可能提起訴訟阻止交易。邦塔辦公室發言人表示：「華納兄弟與派拉蒙的合併案仍在加州司法部調查中。」
在上個月致邦塔的信函中，派拉蒙首席法務官德拉希姆（Makan Delrahim）敦促加州不要挑戰這項交易，主張該交易具有促進競爭的效果，因為它將打造1個更強大的Netflix競爭對手，同時擴大院線發行與電影製作投資。
據了解，包括邦塔與紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）在內，約6位州檢察長的代表旁聽了大衛艾利森與司法部官員的會議。這項批准結束了派拉蒙高層數月來的遊說行動，包括大衛本人至少2次與反壟斷律師及司法部高級官員會面。
知情人士透露，在整個討論過程中，派拉蒙始終主張，這項合併將強化而非削弱市場競爭，打造1家更有能力與串流龍頭及資金雄厚科技企業競爭的媒體公司。
然而，好萊塢勞工團體擔心，這項合併可能在這個已歷經多年整併衝擊的產業中，再次引發裁員潮。批評者認為，數十億美元的成本節省承諾，將以工作機會減少、創作者發展空間縮小，以及電影、電視與串流領域權力進一步集中為代價。
今年3月，派拉蒙營運長戈登（Andy Gordon）向分析師表示，公司預計在交易完成後3年內，可實現超過60億美元的協同效益，其中大部分將來自非勞動成本來源。這項決定也發生在華盛頓日益激烈的遊說戰之後。
本週，派拉蒙指控Netflix對華納兄弟交易發動「焦土式行動」（scorched-earth campaign），聲稱這家串流巨頭正鼓勵卡車司機工會（Teamsters）等團體反對該交易，企圖阻止合併，而Netflix則駁斥相關指控。
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