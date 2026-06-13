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即時中心／林韋慈報導

美國司法部12日正式批准派拉蒙（Paramount）以1110億美元（約新台幣3.5兆元）收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的提案，認定此案不會威脅影視與串流市場競爭。司法部同時表示，此收購案核准歷經長達8個月的審查，調查人員檢視超過200萬份文件，並進行多次訪談，才得以批准。雖然獲得聯邦綠燈，但加州等地方政府正準備提起訴訟阻撓。

美國司法部反托拉斯局認該交易對市場未造成威脅

綜合外媒報導，Netflix曾在去年底一度提出收購華納兄弟探索影視與串流事業的計畫，但最終因派拉蒙出價更高而退出競爭。該交易消息曝光後，也引發娛樂產業內部不少反對聲音，外界憂心兩家歷史悠久的好萊塢製片公司合併，恐將重塑產業格局，並可能帶來大規模裁員等連鎖效應。

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美國司法部反托拉斯局（Antitrust Division）於當地時間12日表示，經過長達8個月的審查，調查人員已檢視超過200萬份文件，並進行多次證詞訪談。最終認定該交易不會對市場競爭造成實質威脅，因此決定不提出異議，且未要求派拉蒙進行任何資產剝離、行為限制或其他讓步。

派拉蒙對此裁決表示歡迎 業內憂心忡忡、地方政府恐提訴訟

派拉蒙發言人對此裁決表示歡迎，同時強調合併後的公司將能更有效與迪士尼（Disney）和Netflix競爭。然而，好萊塢業界包括演員、導演及編劇則憂心忡忡，擔心兩大巨頭合併將導致工作機會減少，並壓縮故事創作的多樣性。市場分析認為，雖然美國司法部的批准具有指標意義，但整起併購案仍未完全排除法律風險。

加州檢察長辦公室則表示，當地監管機關仍在持續調查該交易，未來不排除進一步採取法律行動的可能性。

原文出處：快新聞／美司法部批准！派拉蒙3.5兆收購華納兄弟 業界與地方政府憂心

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