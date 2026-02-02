美司法部曝他曾與艾普斯坦討論「上島」! 馬斯克反暗示「這2人」有罪……

美國司法部公布一系列艾普斯坦案相關資訊，引發世界各地民眾關注。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

[Newtalk新聞] 美國司法部 1 月 30 日說，當天將公開涉及已故富商傑佛瑞·艾普斯坦案的剩餘文件，總計超過 300 萬頁。其中部分郵件內容顯示，艾普斯坦與馬斯克曾討論過到訪其私人島嶼 ( 俗稱蘿莉島) 的邀約。當地時間 2 月 1 日，馬斯克在社交平臺X上再次對此事做出回應。

「沒有人比我更努力地爭取艾普斯坦檔的全面公開，並起訴那些虐待兒童的人了。」馬斯克稱，並表示 : 「傳統媒體、極左翼宣傳者以及真正有罪的人」會「拒不承認（事實）、全盤否定（指控），並向我發起反向指控」。

馬斯克再次否認他參加過艾普斯坦的派對，也沒有踏足過艾普斯坦那個「詭異的小島」。此外，他呼籲保護「無法保護自己的人」，尤其是「脆弱的孩童」。

傳川普發佈了一張照片，內容是美國歌手女神卡卡和美國饒舌歌手及演員吹牛老爹在蘿莉島上參加活動。 圖：翻攝自仙女Angela X 帳號

這並非是馬斯克首次對這批美國司法部最新公開的檔作出回應。此前相關消息曝光後，馬斯克迅速在社交平臺 X 上回應稱，自己與艾普斯坦的通信往來「極少」，且「多次拒絕」前往艾普斯坦的私人小島，「但我很清楚，與他的部分郵件往來可能會被曲解，並被反對者利用來詆毀我的聲譽」。

此外，馬斯克還在另外一條帖子中暗示美國前總統柯林頓、微軟創辦人比爾·蓋茨等人「有罪」。有網友發文稱，比爾·蓋茨、川普首個總統任期內的顧問斯蒂芬·班農、美國職業社交網站領英聯合創始人裡德·霍夫曼、美國前總統比爾·柯林頓等都出現在艾普斯坦案檔中，卻保持沉默，只有馬斯克呼籲起訴，這是為什麼？馬斯克轉發這條帖子並回復稱 : 「因為他們有罪」。

艾普斯坦和柯林頓(右)。 圖 : 翻攝自觀察者網

據美媒此前報導，多年來，好萊塢、華爾街、華盛頓及時尚界人士反復強調自己「並不是很瞭解」艾普斯坦，稱與其往來短暫、出於職業原因或禮節，甚至對其「心生反感」。

然而，新公佈的檔所呈現出的郵件往來、邀約記錄與資金軌跡，卻與這些說法形成明顯反差。另外，此次公佈的檔依然存在內容被塗黑甚至乾脆未予公佈的情況。

美國民主黨眾議員羅希特·康納表示：「拒不公佈這些檔，只會庇護涉案的權貴人士，損害公眾對國家機構的信任。」

