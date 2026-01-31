美司法部釋最後一批艾普斯坦檔案 否認保護川普

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國司法部今天依據去年11月通過的法律公布最後一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦有關的大量檔案，並表示審查過程中「沒有保護或不保護任何人」，包括總統川普。

綜合路透社和法新社報導，司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）在記者會上說，這批檔案包括300多萬頁文件、2000個影片以及18萬張影像。

他表示，鑒於法律允許對部分文件塗黑處理，包括受害者個資或與持續調查相關資料，這些檔案有大量內容遭到遮蔽。先前公布的文件也經過類似的處理，招致部分國會議員批評。

川普曾於1990年代至2000年代初期與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）為友，後來鬧翻。多年後艾普斯坦因性販運指控身敗名裂，2019年候審期間在獄中身亡。

部分川普支持者多年來持續關注艾普斯坦案，堅信「深層政府」（deep state）菁英在保護民主黨與好萊塢圈內與艾普斯坦有關的人士，但不包括川普。

川普政府成員曾高調揚言公開相關檔案，誓言要讓案件真相大白，然而聯邦調查局（FBI）和司法部去年7月表示艾普斯坦是自殺身亡、沒有勒索任何知名人物且沒有所謂「客戶名單」，態度落差之大引發部分川普支持者不滿。

司法部原本不願公開相關檔案，但在國會兩黨推動相關法案通過後不得不釋出。

川普並未因艾普斯坦事件正式遭控任何不當行為，也否認知悉艾普斯坦的犯罪行為。目前不清楚最新釋出的文件中有多少涉及川普。司法部去年12月首次大量釋出的檔案對川普著墨甚少。

布蘭希今天在記者會上說，白宮從未指示司法部如何審查、審查重點為何以及需要遮蔽或公開哪些內容。

司法部新聞稿提到，這次公開的部分文件含有2020年總統大選前提交FBI有關川普的「不實與聳動說法」。

不過先前曾任川普私人律師的布蘭希駁斥外界的臆測，指出這批檔案並未刪除或遮蔽任何有關川普的難堪內容。

他說：「我們並未保護川普總統。我們沒有保護或不保護任何人。」

司法部先前公布的檔案揭露艾普斯坦與微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）等頂尖企業高層、導演伍迪艾倫（Woody Allen）等名流、學者、川普及前總統柯林頓（Bill Clinton）等政治人物的關係。

根據今天公布的文件中一封電子郵件草稿，艾普斯坦在當中聲稱比爾．蓋茲有婚外情。蓋茲基金會（Gates Foundation）在致「紐約時報」的聲明中否認，並稱「這些指控出自一個已被證實、心懷不滿的騙子之口，簡直荒謬至極且完全不實」。

布蘭希今天致函國會表示，司法部將依據法律要求向國會提交一份報告，包含所有遮蔽與扣留文件內容摘要。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）被問到是否相信司法部已依法公開所有文件時表示：「我們認為沒有。」（編譯：盧映孜）1150131