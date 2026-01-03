美司法部長：馬杜洛夫婦涉「毒品恐怖主義」等罪 已火速被紐約南區法院起訴

即時中心／徐子為報導



美國總統川普（Donald Trump）今（3）天在社群宣稱已捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）夫婦，並送離委內瑞拉；美國官員則向美媒《CBS》證實，此行動是由美國三角洲部隊（Delta Force）抓獲。美國司法部證實，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴，面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等罪指控。





委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙。美國總統川普稍早在社群發文，稱美國已成功對委國及馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國帶離，此次行動是與美國執法部門共同進行。川普也說，將於美東時間3日上午11時（台灣時間4日凌晨0時）在佛州海湖莊園舉行記者會說明。



美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社群平台X推文指出，馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）已被紐約南區聯邦地區法院起訴。



她寫道：「馬杜洛面臨以下指控：毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼走私陰謀、持有機關槍及破壞性武器，以及密謀持有機關槍和破壞性武器罪，後兩者都是針對美國。他們很快就會在美國本土法院接受司法嚴懲。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

