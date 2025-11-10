美各州AI新規層出不窮！ 黃仁勳憂監管亂局拖垮優勢：中國可能會贏

[Newtalk新聞] 《金融時報》報導，隨著中國 DeepSeek 實驗室推出高效大型語言模型，以遠低於成本的方式挑戰矽谷，美國政界對 AI 主導權流失的焦慮急遽升溫。對此，輝達執行長黃仁勳於 11 月出席該報舉辦的「AI 未來峰會」時罕見發出警告：「中國將贏得 AI 競賽。」他這番話，其實是針對美國各州相繼推出的 AI 法規，批評這些「安全閥」正演變成壓垮創新的枷鎖。

拜登政府雖於 2023 年通過《國家 AI 倡議法案》，並在 2024 年擴大對中晶片出口管制，但全面性的聯邦立法遲遲卡關，導致各州自行上路。根據美國州議會協會 2025 年報告，50 州共提出超過 260 項 AI 法案，其中 22 項已成法，約 50 項進入最後審議，形同「州州有法、處處不同」。

以加州為例，州長紐森（Gavin Newsom）九月簽署《前沿人工智慧透明法案》（SB 53），要求開發成本達 1億美元或以上算力逾 10的26次方 FLOPs（每秒浮點運算次數）的模型須公開訓練數據來源、演算法架構與風險報告，違者最高罰營收 1%，並須接受州認證第三方審查。這對英偉達等晶片供應商構成實質衝擊，下游 AI 開發若延誤審查，GPU 出貨即被迫延後。

紐約州六月也通過《人工智慧消費者保護法案》，要求高風險 AI（如招聘、醫療、信貸等）進行歧視風險評估。這項法案使金融機構的年合規支出增加近 25%，黃仁勳直指這種「前置審查」將使創新失速。

中西部的科羅拉多州則聚焦就業與社會公平，要求所有「高風險自動決策系統」提交偏見防範與環境評估報告；伊利諾州更通過《心理健康 AI 監管法案》，禁止未受專業監督的 AI 模擬心理治療。多頭並進的法規使全美企業陷入「合規迷宮」，一家全國性公司得分別為加州準備透明報告、為紐約提交歧視評估、為科州撰寫偏見文件，合規成本上千萬美元以上。

AI 訓練耗電驚人，加州規定開發者須計算碳排並繳「氣候恢復費」，若超標須轉用再生能源。相較之下，中國地方政府為阿里巴巴、字節跳動等企業提供數據中心電力補貼，使訓練成本大幅降低。加州工業電價約每度 0.21 美元，中國補貼後僅 0.056 美元，競爭力差距日益擴大。

黃仁勳擔心，美國若持續陷於州級立法內耗與出口限制雙重壓力，將讓中國在能源與政策上形成「逆襲窗口」。他呼籲，聯邦政府須儘速統一監管、放寬出口，以維持美國在算力與技術上的全球主導地位。外界預期，2026 年川普政府推動的《綜合 AI 法案》若順利落地，或能整合這場「50套新規」的窘境。

