即時中心／林耿郁報導

近年中國動作頻頻，對台灣與東亞威脅日益增加；美國政府稍早同意，對台灣提供111億美金（約3515億新台幣）的新軍售案，目前已向國會遞交知會程序；我國防部誠摯感謝美方決定。

國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間12月17日，就國軍「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億零540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部重申，美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助我方維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；我國防部對美方決定表達「誠摯感謝」。

原文出處：快新聞／美同意軍售台灣3500億新軍備！我國防部：誠摯感謝

