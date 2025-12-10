美同意輝達賣H200！學者嘆「習近平大獲全勝」：川普節節敗退令人唏噓

國際中心／黃韻璇報導

美國總統川普與輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

為了出口管制議題，輝達執行長黃仁勳數度拜會美國總統川普（Donald Trump），川普於美國時間8日宣布，在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）出口H200晶片至中國，並以其中「25%的金額支付給美國」作為條件。這場美中角力演變至今，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析嘆，「在中國經濟衰敗之際，川普明明拿得一手好牌，卻在這一波與習近平的對抗中節節敗退，令人唏噓」。

沈榮欽9日在臉書發文，川普再度展現對於中國的友好，不僅暫將 2.0 任內對於中國額外增加的關稅降低到 20%，而且中國不用承諾鉅額對美投資或其他苛刻的條件，只需要將大豆採購恢復至中國杯葛前水準、管制芬太尼，以及暫停稀土出口管制措施一年；而且中國完全毋需更改任何稀土管制規定，一年後便可以繼續施行對稀土出口管制的「長臂管轄」；雙方領導人還承諾將彼此進行國事互訪，直指「習近平對川普 2.0 貿易戰的強硬反制可謂大獲全勝」。

針對川普允許輝達出口H200晶片至中國，沈榮欽表示，川普一連串解除中國半導體封鎖禁令的舉措，連美國共和黨 Tom Cotton 等國會議員都感到不安，共和黨參議員 Pete Ricketts 與民主黨參議員 Chris Coons 等跨黨派議員正聯合提出《SAFE CHIPS Act》，目的在限制川普繼續對中國半導體產業放寬管制，將限制川普政府在未來兩年半內放寬中國取得 AI 晶片的規定，由國會阻止行政部門對中國半導體放水。

沈榮欽提到，不意外的，習近平也在最近對於日本、台灣、菲律賓等鄰國更加強硬。不過在美國公佈以印太戰略為主、嚇阻台海衝突的新「國家安全戰略」後，希望情況能夠有所改變。然而沈榮欽直言，無論如何，截至目前為止，和很多川粉「好大一盤棋」的想像相反，在中國經濟衰敗之際，川普明明拿得一手好牌，卻在這一波與習近平的對抗中節節敗退，令人唏噓。

