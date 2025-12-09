美同意輝達H200晶片售中 趙怡翔：川普需平衡科技優勢與財政利益

國安會副秘書長趙怡翔2025.12.8接受寶島聯播網電台節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，談及川普同意美國輝達H200晶片出售到中國市場。截自YouTube直播



美國總統川普於美東時間週一（12/8）宣布將同意輝達H200晶片銷售到中國，並稱自己已將此消息告知中國國家主席習近平，稱對方反應良好。我方國安單位是否已有掌握，對此，國安會副秘書長趙怡翔今天（12/09）上午於電台受訪時表示，此事發展於川普在APEC期間就已釋放訊息，「其實大家都是在掌握當中」，趙怡翔指出，而同意美國廠商出售稍微低階不是最高階的產品給中國，能夠導致中國就沒有發展自己晶片的一個急迫性，另外，趙怡翔點出，美國政府在輝達出售晶片交易中「抽成」，更是關鍵，因為川普是個商人，會在科技優勢與經濟利益之間取得平衡。

國安會副秘書長趙怡翔，今天上午接受電台節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，首先談到美國總統川普稍早前宣布將批准涉及發展AI關鍵技術的美國輝達（NVIDIA）H200晶片出售到中國市場，主持人問國安單位是否有掌握？而川普宣布將受邀請於明年4月訪問中國，這些是否對台美關係造成負面影響？

趙怡翔表示，此事還不需要太焦慮，原因其實很簡單，若去看賴清德總統在紐約時報「Deal book」峰會 所提到的，這個川普最新的宣佈，其實是不太一樣的事情，當時賴總統提到的是，如果當時我們台灣的晶片產業，當時到中國去設廠、去投資去發展，然後「把所有的雞蛋去押在那邊的話」，那當然我們不會看到今天的這個台積電的成就，因為它可能業務層面、各方面生產層面其實早就已經到中國就是設了一個基地在那裡。川普其實討論的是美國H200的晶片是出售給中國，他並沒有說在中國去生產，他是出售晶片給中國，所以其實兩個層面不太一樣。」

趙怡翔指出川普同意出售輝達的重點是科技優勢與經濟利益之間要取得平衡。「我覺得當然川普是商人，但川普我覺得他的國安團隊也好，他的經濟團隊也好 他們也要做個平衡，這平衡是什麼？」趙怡翔解釋，如果美國完全不讓中國去採購新型的美國的晶片，首先美國會有很短期的利益，短期的科技優勢，因為中國追不上。

但是中長期會發生什麼事情？趙怡翔說：「中國就開始自己生產（AI晶片）了，在某個層面上，川普這件事情就是說，我給中國稍微低階、不是最高階的產品，然後因為我同意美國的廠商出售給你中國、是不是能夠導致你中國就沒有發展自己晶片的一個急迫性，這也是另外一個思考點。」

趙怡翔認為川普同意出售輝達晶片的考量很多，關鍵是川普的做法是從來沒有看過的，就是「美國政府抽成」，「這個就是生意人的腦袋嘛！我覺得川普你看他做的任何事情，無論是有關貿易，無論是有關出口管制，現在有關晶片等等 似乎都會跟美國政府的進帳有關。」

趙怡翔說，川普課關稅課的也是進到美國財政部、美國政府裡面，因此覺得川普大概注意到美國赤字很高，所以川普如果要做各方面的貿易、經濟科技談判的話，美國政府也要是受益人。趙怡翔說：「所以我覺得這個是蠻有趣的做法 也是過去我們美國不常見的。」關鍵就是美國希望在現有的環境下，持有現在的科技優勢，但是同時也必須平衡他的經濟跟財政利益，所以這個可能就是川普心中最好的平衡。

