美向伊朗學習? 逆向工程製「沙赫德」無人機 中東成立「天蠍」特遣隊

有網友分析認為，雖然 LUCAS 是「逆向」沙希德的產物，但美國可能在研發的過程中將許多先進技術整合其中，「實際作戰能力不是原版沙赫德能相提並論的」。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，伊朗透過向俄羅斯提供「沙赫德-136 」無人機，協助俄羅斯持續入侵烏克蘭的戰爭，「沙赫德」無人機也成為許多烏軍士兵的一大噩夢。然而，近期美軍針對「沙赫德」進行逆向工程並升級後，打造出一款新型無人機「LUCAS」，並在中東地區成立了一支使用該款無人機的作戰中隊「天蠍打擊特遣部隊」，相關話題也引發輿論熱議。

X 推主「The Battlefield」指出，美國近期在中東地區完成了第一支配備 LUCAS 的作戰中隊部署，並將該中隊命名為「天蠍打擊特遣部隊」，希望該部隊能在發生衝突時，協助盟友「扭轉伊朗局勢」。

廣告 廣告

「The Battlefield」表示， LUCAS 是美國亞利桑那州 SpektreWorks 公司根據伊朗「沙赫德-136 」無人機逆向研發的單向攻擊型無人機，全稱為「低成本、高量產型攻擊無人機系統」( Low-Cost Uncrewed Combat Attack System )，具備遠距離自主運行能力，且支援集群戰術，並可透過陸地、車輛或船舶上的發射台進行起飛。

X 推主「極光」補充指出，「天蠍打擊特遣部隊」目前約有 24 名作戰人員，由中央特種作戰司令部進行直接指揮。「極光」稱，截至目前為止，美國仍尚未透露「天蠍打擊特遣部隊」中， LUCAS 無人機的具體部署數量，預估單架採購金額僅 3.5 萬美元的 LUCAS 能大幅降低該支部隊的實際開銷。

「極光」也進一步表示，雖然 LUCAS 是「逆向」沙赫德的產物，但美國可能將許多先進技術整合進 LUCAS 內，「最終的產品肯定不是原版沙赫德能相提並論的」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

戰場更在華盛頓! 美明顯傾俄 盧比歐不去北約、德警示情報交換突遭切斷

解放軍「特種機」東海被秀導彈威脅! 遠海訓練遭外機逼近百米 對峙20分鐘