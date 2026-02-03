美向伊朗提3條件談判 川普：談不好可能會有壞事發生

2026.1.30，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi，左）在土耳其伊斯坦堡拜會土耳其總統艾爾段(中)和土耳其外長費丹(右)。路透社



在美軍近日於中東地區集結，可能隨時對伊朗動武的氣氛下，美國和伊朗代表即將在本週五（2/6）於土耳其進行談判。據說美方將提出3項條件。美國總統川普週一（2/2）警告，若談判破裂，可能就會「有壞事發生」。

伊朗和美方官員週一向路透社透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff ）和伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）週五將在土耳其伊斯坦堡展開協商，而沙烏地阿拉伯、埃及等區域國家也會派代表參與。

廣告 廣告

川普週一在白宮被問及有關協商一事時表示：「我們有軍艦正在開往伊朗，非常大的軍艦，最大且最強的軍艦。我們正在和伊朗談判，看看接下來的狀況吧…如果進行的順利，那很好，但如果不順利，很可能就會有壞事發生。」

伊朗知情人士日前透露，川普政府向德黑蘭提出3大條件：境內零濃縮鈾、限制洲際飛彈開發計畫，以及停止金援區域內的代理組織（註：伊朗是巴勒斯坦哈瑪斯、黎巴嫩真主黨和葉門青年運動等武裝組織的最大金主）。

伊朗過往一致拒絕上述3大條件，但兩名伊朗官員近日向路透社表示，德黑蘭政權目前在洲際飛彈項目上的立場較堅持。

伊朗官員表示，相關外交協商正在進行，「為了重啟協商，伊朗認為不應設下預設條件，並已準備好在濃縮鈾議題上有所調整，包括交出400公斤的高濃縮鈾，並在國際集團的決議下同意零濃縮鈾的條件」。

然而伊朗官員同時強調，美軍必須徹底遠離伊朗，德黑蘭才會展開談判。該官員說：「現在球在川普手上。」

更多太報報導

美軍在轟炸伊朗核設施行動中似乎曾失去聯絡 如今再攻伊朗需要更大規模準備

【更新】若伊朗不接受核武協議？川普：就看會不會引發大戰吧

【一文看懂】不在乎美國打伊朗？重點是荷莫茲海峽，或你的油價