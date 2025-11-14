美向左轉？甘迺迪網紅外孫出馬 西雅圖市長.又一社會主義者

美國已故總統甘迺迪外孫史洛斯柏格。圖／達志影像路透

在右翼保守派的總統川普當政下，美國政治是否開始出現鐘擺效應，往左傾？繼紐約市選出自稱民主社會主義者的曼達尼為市長，最新出爐的西雅圖市長，同樣是社會主義者，擊敗傳統主流派的現任市長，競選同樣主打「可負擔的生活」。而現在紐約市政壇也出現位新人，頂著美國前總統甘迺迪外孫的名號，宣布將角逐國會眾議員席位，他的風格與新科紐約市長類似，擁抱左派革新派路線，還是個擁有眾多粉絲的網紅。

美國已故總統甘迺迪外孫 史洛斯柏格 (Jack Schlossberg)：「我們國家正處於轉捩點，各個層面都面臨危機。」

廣告 廣告

他，32歲的史洛斯柏格，美國已故總統甘迺迪唯一金孫，11日宣布計畫角逐紐約國會眾議員席次 (紐約州第12選區聯邦眾議員)。在甘迺迪家族中長大，親戚多全美知名人物，母親卡洛琳．甘迺迪曾任前總統歐巴馬和拜登的大使，父親是設計師藝術家。儘管頂著甘迺迪的名號和光環，史洛斯柏格多年來在網路上塑造的形象，似乎與他的出身不太相符。

美國已故總統甘迺迪外孫 史洛斯柏格：「這個週末我是壞壞男孩，我要(找代理孕母)確保我的基因傳承下去，我不僅運動能力強又英俊，我還聰明和幽默。」

他在社群上話語直白，有時還帶冒犯性。比如拿甘迺迪家族的第一夫人賈桂琳，和現在的第二夫人烏沙．范斯相比，問她是否比賈桂琳辣多了。不過他網紅式的tone調，近來開始轉向政治，對他的堂舅小羅勃甘迺迪也沒在客氣。

美國已故總統甘迺迪外孫 史洛斯柏格：「他在散播錯誤資訊和謊言，導致全國各地有人死亡。」

在紐約出生長大的他，擁抱民主黨革新派平等和機會的觀點，但要在黨內初選脫穎而出，顯然需拉高攻擊對象，就是總統川普。

美國已故總統甘迺迪外孫 史洛斯柏格：「他從(白宮)橢圓形辦公室決定贏家和輸家，他剝奪公民的公民權，讓他的批評者消音，最糟糕的是事情原本不必如此，以前也並非如此。」

這位甘迺迪外孫，其實跟長他兩歲的紐約市長當選人曼達尼，作風有些類似，同樣是千禧世代、擁抱革新派路線，也擅長社群操作，在TikTok有超過83萬粉絲。不只東岸的紐約，西岸大城西雅圖，市長當選人週三出爐，又一位自稱社會主義者的候選人──薇爾遜 (Katie Wilson)，以不到兩千票之差勝選，讓右翼媒體跌破眼鏡。她許多競選用語，與曼達尼不謀而合。

時為紐約市長候選人 曼達尼：「很明顯的可負擔生活雙重危機。」

時為西雅圖市長候選人 薇爾遜：「我們正面臨可負擔生活危機。」

時為紐約市長候選人 曼達尼：「真正負擔得起的家。」

時為西雅圖市長候選人 薇爾遜：「可負擔的房屋所有權。」

時為紐約市長候選人 曼達尼：「這個城市是你的城市。」

時為西雅圖市長候選人 薇爾遜：「這不是他們的城市，是你的。」

43歲的薇爾遜，曾就讀英國牛津大學，但沒有畢業，之後創立小型非營利組織。她說她不在乎被貼上社會主義的標籤，重要的是讓這個亞馬遜和其他科技公司進駐的城市，降低生活成本。

西雅圖市長當選人 薇爾遜：「我競選西雅圖市長，因為我們此刻正面臨可負擔生活的危機，就像全國許多城市一樣，人們都在為住房、托兒和食品的費用苦苦掙扎，大家迫切需要一位(能解決危機的)城市領導人。」

除了同樣主打「可負擔的生活」，薇爾遜也強調打造「防川普」的城市，力保西雅圖無證移民「庇護城市」的地位。

川普政府大舉打擊無證移民的行動，已經在社區引發恐慌。遭重點鎖定的芝加哥，郊區的埃文斯頓 (Evanston) 市居民，起而用自己的手機和哨子對抗。這段在十月底萬聖節當天拍下的影片，邊境巡邏隊人員的車輛在街上發生衝撞，結果引發居民圍觀、拍照，現場暴力執法，甚至掏出槍對著攝影的民眾，讓寧靜的社區，尖叫聲此起彼落。恐怖萬聖節這天的舉動，真正叫居民驚悚。

伊利諾州埃文斯頓市居民：「群眾確實惱人，但你不能因別人讓你惱火就去打人。我們有抗議的合法權利，我們沒有權利違法，但有權抗議。」

從邊境巡邏隊的車隊、人員進到院子查緝園丁，到隊長攜帶長槍在街上巡邏，無不讓一般家庭恐懼。於是有社區民眾發起草根運動，大部分是媽媽們，利用手機串聯，互相通報移民局人員行動。在賣場外看到巡邏人員，立刻吹哨警醒自己的鄰居；學校附近更是重點保護區域。

伊利諾州埃文斯頓市居民：「我兒子只要他的朋友沒來學校，他回家就會說好怕朋友被抓走。」

只要一聽到警車鳴笛，媽媽們立刻查看簡訊，甚至拔腿衝往一旁的公園，要保護孩子們。在這風聲鶴唳的每一天，她們將繼續用自己的力量，與國家機器對抗。

更多 TVBS 報導

川勝選一周年 遭民主黨逆襲！高物價選舉三敗

反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區

川選前夜挺古莫！威脅砍資金 阻曼達尼當選紐約市長

川執政滿意度掉！近6成不滿 紐約將選出34歲市長

