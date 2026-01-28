美向波灣部署更多軍力 伊朗：未向美國請求談判

（中央社杜拜28日綜合外電報導）伊朗國家媒體今天報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，他最近幾天未與美國特使魏科夫接觸，也沒有向美方提出談判請求。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，另一個「艦隊」正向伊朗方向駛去，他希望德黑蘭當局能與華府達成協議。美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）與3艘配備戰斧巡弋飛彈的神盾驅逐艦已抵達中東。

伊朗爆發全國性抗議活動，引發1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓後，美國向波斯灣地區部署更多軍力。

阿拉奇對國家媒體表示，「最近幾天我與魏科夫（Steve Witkoff）之間沒有任何聯繫，我們也沒有提出談判請求」，一些調解者正在「磋商」，並與德黑蘭保持接觸。

他說：「我們的立場很明確，談判不能伴隨著威脅，只有在不再存在恫嚇和過分要求的情況下，才有可能對話。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天告訴沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），伊朗歡迎任何在國際法框架內能夠防止戰爭的進程。（譯者：高照芬/核稿：陳政一）1150128