美向澤倫斯基提出和平方案 歐洲反對犧牲烏克蘭

（中央社基輔20日綜合外電報導）美國陸軍部長德里斯科在基輔向烏克蘭總統澤倫斯基提出川普政府的28點和平方案架構，盼重啟俄烏和平談判。因內容涉及烏克蘭割讓領土與限武，歐洲方面表態反對華府這份方案。

華爾街日報引述美方官員及烏克蘭總統辦公室指出，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在與澤倫斯基一小時的會談中提出川普政府的和平方案。

川普的方案包含許多烏克蘭及歐洲一向反對的內容，像割讓烏東頓巴斯（Donbas）領土、排除歐洲提出停火後派國際維和部隊至烏克蘭的提議、限制烏克蘭軍隊規模和長程武器種類等。

美方官員表示，德里斯科與兩名陪同前往基輔的美國陸軍高級將領此行目的，是為向對方保證最終協議將符合烏克蘭國家利益；另據多名歐洲官員表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）21日將與多名歐洲國安高層會談。

盧比歐19日深夜在社媒X上發文，稱結束俄烏戰爭需交流「嚴肅且務實的想法」，雙方都必須接受艱難讓步。

政治新聞網POLITICO報導，歐洲與烏克蘭官員已拒絕川普這份明顯偏袒俄國的片面和平方案，並警告若向俄羅斯讓步，只會鼓舞俄國總統普丁接著攻擊北約。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）告訴川普團隊，他們的28點停火藍圖若未能取得基輔與歐洲支持，就註定會失敗。

卡拉斯今天在布魯塞爾告訴媒體：「任何和平計畫要想成功，必須獲得烏克蘭支持，也必須得到歐洲支持。施壓對象只能是侵略者而非受害者。獎賞侵略只會招致更多侵略。」

知悉這份28點方案的一名歐洲高級官員表示，方案內容只是成串滿足普丁的要點清單，非常糟糕，「但現在釋放出的訊號似乎是烏克蘭人必須接受」。

德國一名官員表示，川普的新方案不過是他典型策略「同時向所有人施壓」的又一新例，目前總理梅爾茲（Friedrich Merz）正積極協調歐洲的回應，以讓這份和平提案能保持在對烏克蘭有利的正軌。（編譯：陳亦偉）1141121