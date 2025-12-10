美呆了！閏6月加上氣候適宜 聖誕紅品質創10年最佳成績

美呆了！閏6月、加上氣候適宜，今年產地「聖誕紅」品質優、創10年來最亮麗！（圖：李河錫攝）

受到消費買氣暢旺帶動下，聖誕紅盆栽已提前進入銷售旺季。花農表示，今年是農曆閏6月，加上氣候適宜，聖誕紅品質創下10年來最優紀錄，大紅色系「A級貨」佔7成以上，B級貨約佔2成，C級貨可能上不了檯面，好消息是聖誕紅維持平價。（李河錫報導）

喜氣洋洋的耶誕佳節將到來，不論百貨公司、各店家行號和機關團體，都紛紛豎起耶誕樹、再妝點幾盆大紅色系的聖誕紅，一掃一年來天災、人禍不斷的陰霾，增添過節、迎接新年新氣象的氛圍；儘管受美國高關稅貿易戰的衝擊，帶動栽培花卉的炭焙土、肥料等原物料大漲的衝擊，迫使不少花農減產「聖誕紅」！

閏6月、加上氣候適宜，今年產地「聖誕紅」品質優、創10年來最亮麗！買氣佳、花農樂開懷。（圖：李河錫攝）

然而，受今年農曆閏6月、加上氣候適宜所賜，今年聖誕紅品質創下10年來最優的紀錄；以主要花卉集散中心的彰化縣田尾公路花園為例，所有店家幾乎都紛紛推出應景的大紅色系聖誕紅，鳳凰花園園長許再生強調，今年「A級貨」的聖誕紅高佔7、8成以上，B級貨僅佔約2成，「C級貨」可能上不了檯面！讓中盤與零售商紛紛來搶貨，拓展耶誕商機。

許再生園長表示，因今年「聖誕紅」品質超優，已帶動熱絡的消費買氣；在什麼都漲的時機！只有聖誕紅維持平價！A級聖誕紅5吋盆維持在200元，B級為180塊；搶手的3吋盆只要5、60元，算是相當便宜的價位！想買品質好的聖誕紅，還是要趁早！