美味兼具營養！國健署教你4步驟做出小米南瓜粥
小米是台灣原住民族傳統的重要作物，具有耐旱、適應力強等特性，不僅承載族群歷史記憶，更是日常生活中重要的糧食來源與文化象徵。其中，以小米結合南瓜所熬製而成的「小米南瓜粥」，更是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。
國健署指出，小米屬於全穀類食物，富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持腸胃健康；同時亦含有維生素B群，有助於能量代謝。搭配富含β-胡蘿蔔素與維生素C的南瓜，除了可轉換為維生素A以保護視力，也具抗氧化效果，是一道營養均衡、適合全齡食用的溫暖家常料理。
國健署也提到，「小米南瓜粥」製作方式十分簡單，將小米洗淨後煮沸，加入去皮切塊的南瓜，以小火慢熬至小米綿密、南瓜化開，再依個人口味適量調味即可。這道粥品不僅香氣濃郁、色澤金黃，也代表了原住民族代代相傳的飲食智慧。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
台灣陷糖胖症健康危機 「瘦瘦筆」腸泌素掀減肥風潮
台灣糖尿病人口突破250萬人、每年仍以2.5萬人的速率增加，成為台灣腎臟病與洗腎全球第一的元凶；更可怕的是，高達8成患者同時肥胖，形成致命「糖胖症」，死亡風險直接翻倍。由於此一疾病正快速年輕化、健保一年就要燒掉近千億，台灣正面臨前所未有的代謝崩壞危機。鏡報 ・ 2 小時前
92歲翁遭鄰居亂刀砍死！看護想救也慘死門前…女兒痛批「裝精神病求輕判」
中國陝西興平市今（2025）年6月清晨發生一起駭人雙老慘死命案，一名50多歲的鄰居闖入92歲老翁家中，先砍殺70多歲的看護，再襲擊睡夢中的老翁，最後導致兩老送醫不治。警方初步調查後，研判可能是噪音或衛生問題引發鄰里糾紛，而行兇鄰居早年有精神病就醫史，目前仍待最新鑑定報告出爐確認。鏡報 ・ 22 小時前
台中國際花毯節突破百萬參觀人次 農特產品銷售飆破一千伍佰萬元
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025新社花海暨台中國際花毯節自11月8日華麗登場後，持續獲得遊客熱烈好互傳媒 ・ 1 天前
這些你都知道嗎？各種拉麵日文用語教學
日本的代表美食「拉麵」，在日本全國各地都有許多店舖，也是當地美食的龍頭。拉麵不可或缺的基本要素就是麵和湯。而麵的種類有分成粗麵、細麵等，湯頭的部分也有豚骨、海鮮等等的湯頭，再加上配料等等，包含這些豐富用料的拉麵美食，都有著各自的獨特用語。因此這次我們就要介紹給大家，只要知道並記起來就很方便的拉麵日文。在知道這些拉麵日文後，相信大家去造訪拉麵店時，會更盡興更有樂趣喔！LIVE JAPAN ・ 23 小時前
彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝
說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 16 小時前
醫療健保 賓州檢察長促留意假網站、不明電話詐騙
賓州檢察長桑迪(Dave Sunday)警告，賓州健保市場Pennie和聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)註冊...世界日報World Journal ・ 19 小時前
中醫嘉年華登場 蘇巧慧、劉和然強調傳承最重要
（中央社記者王鴻國新北16日電）中醫嘉年華今天在新北市板橋區登場，主辦單位以市長參選人介紹民進黨立委蘇巧慧，她表示，傳承最重要，一起為中醫藥發展努力；有參選市長呼聲的副市長劉和然說，要像中醫接棒傳承，市政才能順暢。中央社 ・ 19 小時前
黑米、白米、糙米、泰國米哪個好？「它」吃完血糖破220 比白米還恐怖
不吃白飯，改吃別的米對身體血糖有比較好嗎？醫師分享網路影片，由糖尿病患者實測白米、糙米、黑米、紅米、泰國米、壽司米等對血糖影響，結果超驚人，壽司米吃完血糖直接破220 mg/dL，比白米還可怕。健康2.0 ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 2 小時前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 17 小時前
上班族愛吃1類食物恐讓膽固醇狂飆 營養師5建議維持健康
現代人飲食選擇多且豐富，一不小心健康就會亮紅燈！營養師李婉萍直指，喜歡吃甜點、飲料，甚至以小吃當正餐的上班族，很容易膽固醇過高，直指降低膽固醇的飲食原則為以低脂的優質蛋白質優先，同時減少精緻澱粉比例。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒
彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，更被查出出貨給中市蛋行，毒蛋流竄市面。營養師珮淳在臉書安慰大家「別緊張，先搞懂它是什麼、怎麼代謝」，並教大家怎麼吃出安心。聯合新聞網 ・ 3 小時前
橄欖油、花椰芽、苦瓜有效護腎！她吃一個月改善蛋白尿
一名30歲女性出現蛋白尿與下肢水腫症狀，醫師建議她食用橄欖油、綠花椰芽與苦瓜等苦味食物，一個月後回診時不僅蛋白尿減少，連帶便祕和青春痘問題也獲得改善。中天新聞網 ・ 22 小時前
比胖更危險！「1體型」恐增失智、中風風險 BMI正常也中鏢
現代人久坐、少運動，恐成為「肌少型肥胖」高危族群。家醫科醫師許芷瑜指出，肌少型肥胖是一種結合「肌少症」與「肥胖」的綜合症，健康風險比一般肥胖還高，不只容易造成胰島素阻抗與慢性發炎，甚至提高代謝性、心血管疾病、失智的發生率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
44歲與60歲的身體關鍵轉折點：史丹佛最新研究揭示生理衰退模式與影響因素
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌史丹佛大學最新研究揭示人體老化有兩大關鍵轉折點：44 歲與 60 歲！44 歲起代謝機能與肌肉開始下滑，心血管風險升高；60 歲則進入免疫力與代謝全面衰退期，慢性病風險激增。研究指出，基因、人種、飲食與生活習慣都會影響老化速度。想延緩身體退化，關鍵在於均衡飲食、規律運動與提前預防。近期，美國史丹佛大學醫學院針對108位年齡介於25至75歲的成人，進行一項跨越數年的縱向追蹤研究，透過高解析度分析體內高達13.5萬個生理特徵，包含血液成分、蛋白質表現、脂肪組織與皮膚細胞等，揭示出身體兩個明顯的生理衰退高峰：44歲與60歲。研究指出，44歲左右人體代謝機能出現首波下滑，酒精、脂肪、咖啡因的代謝能力逐漸下降，心血管風險增加，且肌肉開始出現老化現象。到了60歲，肌肉老化加劇，同時碳水化合物代謝能力與免疫力顯著降低，這些變化帶動癌症、心血管疾病、糖尿病、腎臟病等慢性病風險激增。人種差異是否會影響生理衰退時程？身體代謝與免疫功能受基因調控，而不同人種基因組成存在差異，可能導致生理老化軌跡有所不同。例如，東亞人與歐洲人在脂質代謝及心血管疾病風險表現上有一定差異；KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
即溶咖啡與黃斑部病變風險增7倍！最新研究揭高溫製程的健康隱憂
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌2025 年發表於《Food Science & Nutrition》的一項大型遺傳研究，分析了來自英國與芬蘭超過 50 萬人 的基因資料，驚人發現——習慣飲用即溶咖啡的人，罹患「乾性黃斑部病變」的風險，竟比不喝的人高出近 7 倍！即溶咖啡為何與視力退化有關？研究團隊運用遺傳統計分析工具，確認了即溶咖啡消費與黃斑部病變之間存在顯著的遺傳相關性。研究者推測，問題可能來自即溶咖啡的高溫加工製程：丙烯醯胺（Acrylamide）高溫烘焙與萃取過程中，咖啡豆的糖類與胺基酸會發生「梅納反應」，產生丙烯醯胺。這種物質已被世界衛生組織列為可能的人類致癌物，也可能促進視網膜氧化壓力與細胞損傷。糖化終產物（AGEs, Advanced Glycation End Products）AGEs 是高溫製程中生成的有害化合物，會引發慢性發炎與組織退化，長期累積恐加速眼部黃斑部細胞老化。加工程序複雜且高溫時間長即溶咖啡需先高溫萃取，再經「噴霧乾燥」或「冷凍乾燥」製成粉末，長時間高溫可能產生更多有害副產物。什麼是「乾性黃斑部病變」？黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，其中乾性佔所KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
高血脂 當心是甲狀腺在作怪
不少人有「高血脂」問題，進一步檢查竟發現甲狀腺功能異常。甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝會受影響。中醫師周宗...聯合新聞網 ・ 3 小時前