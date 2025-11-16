美味兼具營養！國健署教你4步驟做出小米南瓜粥

「小米南瓜粥」是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。圖：國健署臉書粉專提供

小米是台灣原住民族傳統的重要作物，具有耐旱、適應力強等特性，不僅承載族群歷史記憶，更是日常生活中重要的糧食來源與文化象徵。其中，以小米結合南瓜所熬製而成的「小米南瓜粥」，更是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。

國健署指出，小米屬於全穀類食物，富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持腸胃健康；同時亦含有維生素B群，有助於能量代謝。搭配富含β-胡蘿蔔素與維生素C的南瓜，除了可轉換為維生素A以保護視力，也具抗氧化效果，是一道營養均衡、適合全齡食用的溫暖家常料理。

國健署也提到，「小米南瓜粥」製作方式十分簡單，將小米洗淨後煮沸，加入去皮切塊的南瓜，以小火慢熬至小米綿密、南瓜化開，再依個人口味適量調味即可。這道粥品不僅香氣濃郁、色澤金黃，也代表了原住民族代代相傳的飲食智慧。

