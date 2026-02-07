美呼籲與俄中啟動三方核軍控談判 中國拒絕

（德國之聲中文網）美俄最後一項核軍控協議《新削減戰略武器條約》（New START）於周四（2月5日）到期，美國總統特朗普拒絕了俄羅斯總統普京提出的將條約限制延長一年的建議，並呼籲達成一項“全新、改進和現代化的條約”。

美國呼籲與俄中展開三方談判，為核武器設定新的限制。這是數十年來首次不再有條約限制全球最具毀滅性的武器，引發外界對新一輪核軍備競賽的擔憂。

《新削減戰略武器條約》於2010年由時任美國總統奧巴馬與時任俄羅斯總統梅德韋傑夫簽署，將美俄雙方部署的戰略核彈頭數量限制在各自不超過1550枚，並將可部署的導彈和轟炸機數量限制在700個。該條約原定於2021年到期，後延長了五年。

美國：軍控不再是美俄雙邊問題

美國負責軍控和國際安全的副國務卿狄南諾（Thomas DiNanno）周五（2月6日）表示，美俄最後一項核武器條約的到期標志著“美國單邊克制時代”的“終結”。他表示，特朗普希望達成一項“更好的協議”，其中應包括北京。

廣告 廣告

狄南諾在聯合國裁軍談判會議上表示，《新削減戰略武器條約》存在“根本性缺陷”：“俄羅斯一再違反條約、全球核庫存增長，以及《新削減戰略武器條約》在設計和執行上的缺陷，使美國必須呼籲建立一種新的架構，以應對當今的威脅，而非過去年代的威脅。”

“如今，美國面臨來自多個核大國的威脅。簡言之，2026年及以後，僅與一個核大國簽訂雙邊條約是完全不合適的。”他重申了美國的預測，即中國在2030年將擁有超過1000枚核彈頭。

美國國務卿盧比奧在一篇網絡文章中表示：“軍控不再只是美國與俄羅斯之間的雙邊問題。”

他指出：“其他國家有責任幫助確保戰略穩定，其中最重要的莫過於中國。”

盧比奧強調，美國將“在實力基礎上進行談判”。

他寫道：“俄羅斯和中國不應指望美國在它們逃避義務、擴充核力量的同時按兵不動。”

“我們將保持一個強大、可信且現代化的核威懾力量，同時探索一切途徑，以實現總統對一個核武器更少的世界的真誠願望。”

美指責中國秘密進行核試驗

狄南諾在日內瓦的裁軍會議上最新透露：“美國政府知曉中國曾進行核爆炸試驗，也知曉中國准備進行當量達數百噸的核試驗。”

狄南諾說，中國於2020年6月22日進行了一次核試驗。他表示，中國軍方“試圖掩蓋核試驗，因為意識到試驗違反了禁核試驗承諾”。

狄南諾指責中國利用“具有法律約束力的美俄克制”，以前所未有的速度擴充核武庫，並稱中國“正朝著2030年前擁有1000多枚核彈頭的方向邁進”。

他說：“就目前而言，中國整個核武庫沒有任何限制，沒有透明度，沒有申報，也沒有管控。”

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，自2023年以來，中國的核武庫增長速度快於任何其他國家，每年約增加100枚核彈頭。

中國：現階段不會參與核裁軍談判

中國駐聯合國裁軍大使沈健重申北京的官方立場，否認美方指控，稱美方指責中國“以不透明方式擴張核武庫”為“炒作”和“政治操弄”，稱美國是“為自身轉嫁核裁軍責任、推行核霸權尋找借口”，並表示中國“恪守暫停核試驗承諾”。

他說道：“中國的核力量與美國和俄羅斯完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。”

沈健表示，擁有最大核武庫的國家應繼續履行其在核裁軍方面的“特殊優先責任”。他並對《新削減戰略武器條約》的到期表示遺憾，敦促美國“積極回應俄方建議”，盡快恢復與俄方的核談判。

俄羅斯：未來談判應納入其他擁核國家

俄羅斯駐聯合國大使根納季·加季洛夫表示，，俄方已不再認為自己受《新削減戰略武器條約》約束，並認為任何新的核談判都應包括法國和英國等其他擁核國家。

克裡姆林宮發言人德米特裡·佩斯科夫表示，俄羅斯與美國談判代表已就條約到期問題進行了討論：“雙方已達成共識，並在阿布扎比進行了討論，雙方都將采取負責任的立場，並且都意識到有必要盡快就此問題展開談判。”

英法立場分歧

英國駐聯合國大使戴維·賴利（David Riley）表示，英國維持的是“最低限度、可信的核威懾”，並認為軍控談判應聚焦於“擁有最大核武庫的國家——中國、俄羅斯和美國”。

法國駐聯合國大使安妮·拉扎爾-蘇裡（Anne Lazar-Sury）則表示，巴黎認為，“能夠降低核武器使用風險的可信措施”應成為“所有擁核國家的目標”。

美俄恢復軍事對話機制

美國駐歐洲軍區司令部表示，盡管《新削減戰略武器條約》已經到期，但美俄兩國高級官員周四在阿布扎比舉行會晤後，同意恢復高級別軍事對話。

該對話機制曾於2021年暫停，當時美俄關系因烏克蘭局勢持續惡化。

美國參議院外交關系委員會資深民主黨參議員珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）警告稱，在沒有繼任協議的情況下讓《新削減戰略武器條約》到期，“意味著我們將失去對俄羅斯戰略核力量的最後一道防線”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (美聯社、法新社、路透社等)