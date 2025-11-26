美和平計畫傾俄！川特使遭爆 教普欽如何跟川談

圖／達志影像路透

上週美國川普政府拋出烏克蘭和平計畫，甚至態度強硬，對烏克蘭設下本週四感恩節的最後期限。不過美國總統川普在赴佛州過節時表示，他沒有設限，稱雙方已經接近達成和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，願意赴美與川普談敏感的癥結點。不過就在此時，穿梭美俄的川普特使威科夫遭爆，幕後建議俄羅斯總統普欽該如何與川普談；兩天後，普欽致電川普，兩人長談之後，川普似乎就打消給烏克蘭長程飛彈的想法。共和黨眾議員痛批，應該開除威科夫。

黑夜中熊熊大火，正當烏克蘭和談似乎有所進展，俄羅斯並沒有停下攻擊腳步。週二，對烏東南城市札波羅熱發動大規模無人機攻擊，造成19人受傷，建築物和車輛嚴重損毀。

美國總統 川普：「烏克蘭、俄羅斯，過去一個月就有2萬5千名士兵陣亡，所以我認為我們非常接近達成協議了，我們拭目以待，我原以為這項協議會更快達成，我們結束八場(戰爭)，我原以為這一場會是比較容易的，但我認為我們正在取得進展。」

上週拋出28點和平計畫的美國總統川普，在赴佛州過節前表示，俄烏已非常接近達成和平協議。他原先為烏克蘭設下27日感恩節，為接受和談的最後期限，但如今改口說沒有設限。

美國總統 川普：「我沒有最後期限，你知道我的期限就是當它結束的時候，我認為現在每個人都厭倦打仗了，他們失去太多人了。」

現在傳出川普提的28點計畫縮減到19項，但仍有三大癥結：就是烏克蘭必須放棄領土、縮減軍隊規模和承諾不加入北約。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「框架已擺在談判桌上，我們準備與美國，在川普總統親自參與下，與歐洲、各國領導人，以及所有有實力和能力提供協助的夥伴們攜手前進。」

在川普的計畫下，烏克蘭必須放棄目前仍由基輔控制，但俄羅斯宣稱併吞的整個東頓巴斯地區。根據智庫戰爭研究所估計，以俄軍目前的推進速度，俄羅斯需要數年的時間才能完全占領這個地區。但川普說莫斯科已經做了很大讓步。

美國總統 川普：「他們做出讓步，他們最大的讓步就是停止戰鬥，不再占領更多土地。」

川普說俄軍停止戰鬥，就是最大讓步。就在外界質疑美國方案一面倒，彭博社揭露川普特使威科夫，與俄羅斯總統普欽的外交顧問鄂夏柯夫 (Yuri Ushakov) 的通話紀錄，顯示威科夫教戰俄方，普欽該如何跟川普談和平計畫。威科夫建議他致電恭喜川普的加薩協議，表態支持，尊敬他是位和平使者。兩天後，普欽就打電話給川普，兩人談了兩個半小時；隔天，烏克蘭總統澤倫斯基到訪白宮，原本川普有意要給的長程飛彈就這樣沒了。

美國總統 川普：「那是標準做法，因為他必須讓烏克蘭接受，他得讓俄羅斯接受烏克蘭(方案)，這是促成交易的人會做的事。你必須說聽著，他們想要這個，你必須用這個說服他，那是標準的談判形式。」

儘管川普稱這是談判的標準做法，但連共和黨內都傳出批評，眾議員貝肯 (Don Bacon) 直指威科夫根本倒向俄羅斯，不配領導談判，應該被開除。不過川普顯然不在意。

美國總統 川普：「他們現在正在跟俄羅斯談，威科夫要去，可能跟(女婿)庫許納一起，我不確定庫許納會不會去，但過程他有參與，他是個聰明人，他們將會跟普欽總統會面，我相信是下週在莫斯科。」

用人唯親的川普，除了房地產好友威科夫和女婿，再派副手范斯的友人、陸軍部長德里斯科 (Dan Driscoll)，在阿布達比與俄方會談後，再會烏克蘭官員。現在烏克蘭和歐洲盟友趕忙提相對的提案，希望和談天平傾向烏克蘭，包括取消烏軍限制、擱置未來加入北約的問題、領土讓步討論推遲到停火之後。

英國首相 施凱爾：「我認為我們正朝著正面的方向前進，今天的跡象表明，大部分條文如弗拉迪米爾(澤倫斯基)暗示的，看起來是可以接受的。」

週二，羅馬尼亞和德國的北約戰鬥機，從羅馬尼亞與烏克蘭邊境的基地緊急升空，因無人機入侵領空，這是烏戰以來第13起。在疑似俄羅斯的無人機入侵多個北約成員國領空下，歐洲東翼局勢日益緊張，位於羅馬尼亞的空軍基地，也正轉型成為北約在歐洲最大的軍事基地。

