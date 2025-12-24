美和科大與韓國靈山大學簽訂合作備忘錄 強化國際學術交流與合作

【互傳媒／記者 范家豪／內埔 報導】 美和科技大學為強化國際學術交流與合作，拓展師生國際視野，本月15日校長王建臺率團前往韓國釜山與靈山大學正式簽署合作備忘錄（MOU）並進行校園參訪。這次合作目的在促進雙方教育、學術研究及文化交流等層面的互動，期建立長期且具體的合作夥伴關係，共同培育具備國際競爭力與跨文化素養的專業人才。

校方提到，韓國靈山大學設有海雲臺與梁山兩個校區，其中海雲臺校區以觀光、文化與藝術相關學院為主，梁山校區則聚焦健康與醫療領域發展。該校現有外國語學院、飯店旅遊學院、多媒體設計學院、法學院、法經學院、IT建築學院、體育學院、健康醫療學院及多元跨領域學院等九大學院，在校學生逾萬人，為韓國南部地區極具影響力的綜合性大學。本次簽約儀式象徵兩校正式建立跨國互惠共榮的合作機制。

▲美和科技大學與韓國靈山大學正式簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／美和科大）

美和科技大學校長王建臺說，靈山大學與美和科大在護理、餐旅管理、觀光、美容保健及運動休閒管理等科系具有高度契合性。這次行程除簽署合作備忘錄外，也參訪靈山大學健康與醫療科學院的護理學系、口腔衛生學系及醫療保健管理系，實地觀摩其教學設備與研究設施，更深入了解該校於醫護教育課程的規劃、師資培育與招生策略。雙方並就醫療專業人才培育與跨國教育合作等議題進行深入交流，期望透過後續合作，共同推動護理與健康照護領域的教育發展。

靈山大學校長夫龜旭與行政及學術團隊熱情接待美和科大訪團。夫校長說，期盼兩校未來能展開實質且持續性的交流，並邀請美和科大教師參與靈山大學115年年初舉辦的AI學術國際研討會。

▲美和科技大學參訪靈山大學護理學系教學場域。（圖／美和科大）

校方補充說，美和科大與靈山大學將共同規劃多元化的學術與專業培訓計畫，包含師生交流、共同研究等具體合作方案。雙方將鼓勵教師互訪，促進教學經驗與研究成果的分享，來提升教學品質與研究能量；同時會積極推動學生交換計畫，讓學生能實際體驗不同國家的教育體系與文化環境，培養國際觀與跨文化溝通能力。